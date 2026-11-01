Dal 1° al 30 novembre si svolge la nona edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, un’iniziativa promossa dal Comitato Edufin che accende la rete nazionale con una serie di appuntamenti gratuiti, sia in presenza che in modalità digitale.

L’obiettivo dichiarato è quello di offrire a cittadini e famiglie gli strumenti per amministrare le proprie risorse, pianificare il futuro e prendere decisioni economiche più consapevoli, sotto lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

Programma nazionale: seminari, webinar e laboratori per tutti

Durante tutto il mese di novembre saranno disponibili centinaia di seminari, webinar e laboratori organizzati da scuole, università, associazioni, imprese e altre realtà del terzo settore. Gli eventi, gratuiti e aperti a tutti, abbracciano tematiche specifiche come il risparmio consapevole, le strategie di investimento, i nuovi pagamenti digitali e le modalità per riconoscere e contrastare le frodi finanziarie.

Ogni appuntamento è stato pensato per essere fruibile sia in presenza, in sale conferenze sparse sul territorio, sia tramite piattaforme online, garantendo così la massima accessibilità.

Calendario online e modalità di partecipazione

Il calendario completo è consultabile sul portale del Comitato Edufin, dove è possibile filtrare gli eventi per data, tipologia e zona geografica.

La registrazione avviene con un semplice click su un link dedicato, senza alcun costo aggiuntivo. Per chi partecipa in presenza è consigliato arrivare con qualche minuto di anticipo, mentre gli utenti digitali dovranno verificare la connessione e i requisiti tecnici indicati in ogni scheda evento. In entrambi i casi, al termine delle sessioni è previsto il rilascio di materiale didattico e certificati di partecipazione.

Target vulnerabili e temi centrali dell’educazione finanziaria

Una particolare attenzione è rivolta a gruppi considerati più vulnerabili, tra cui donne, famiglie a basso reddito, migranti e persone con disabilità. Per questi destinatari sono stati predisposti percorsi specifici che semplificano i concetti di previdenza e assicurazione, includendo esempi pratici e linguaggio chiaro. L’intento è quello di ridurre il divario di conoscenza e di fornire strumenti di autonomia economica, in modo che ogni individuo possa affrontare imprevisti e pianificare a lungo termine con maggiore sicurezza.

Focus sui giovani e sull’integrazione nella scuola

Il programma dedica una sezione importante al pubblico giovanile, inserendo attività didattiche direttamente nei curricula scolastici. Le scuole partecipanti propongono giochi educativi, laboratori interattivi e dibattiti guidati, tutti finalizzati a introdurre i concetti di educazione finanziaria come parte integrante dell’educazione civica. Questo approccio mira a creare una cultura del risparmio e dell’investimento fin dalla giovane età, preparando le nuove generazioni a gestire in maniera responsabile le proprie finanze nel futuro.

Il Comitato Edufin, attualmente presieduto da Donato Masciandaro, raggruppa al suo interno il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Guardia di Finanza, la Banca d’Italia, la Consob, Covip, Ivass, OCF e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Grazie a questa ampia coalizione, le iniziative di novembre sono sostenute da risorse istituzionali e competenze trasversali, garantendo così la qualità e la diffusione capillare degli appuntamenti in tutta la penisola.