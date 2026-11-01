Il venerdì in cui si è tenuto il vertice del G20 ad Atlanta, il ministro giapponese delle Relazioni Esterne Toshimitsu Motegi ha colto l’occasione per un incontro di alto livello con il suo omologo russo, il ministro Sergei Lavrov. L’appuntamento, raro in un periodo in cui le relazioni tra Tokyo e Mosca sono particolarmente tese, è avvenuto nei corridoi della conferenza, lontano dagli spot mediatici, ma con un obiettivo chiaro: sollevare la questione della detenzione di un cittadino giapponese nelle remote province orientali della Russia.

Il dialogo a porte chiuse tra Motegi e Lavrov ad Atlanta

Secondo quanto comunicato dall’ambasciata giapponese a Washington, Motegi ha formalmente presentato una demarche – ossia un atto diplomatico di protesta – e ha avanzato una serie di argomentazioni su diversi fronti di attrito tra i due Paesi. Il fulcro della conversazione è stato il caso di Yuki Imai, giornalista giapponese trattenuto dal 13 ottobre nella regione di Sakhalin con l’accusa di spionaggio.

Il ministro ha richiesto in maniera energica il rilascio immediato del suo collega, definendolo un atto di giustizia indispensabile per mantenere un minimo di fiducia reciproca.

Richiesta di rilascio per Yuki Imai

Il comunicato dell’ambasciata sottolinea che la domanda di Motegi è stata “fortemente” avanzata, indicando la gravità della situazione per Tokyo.

L’arresto di Imai rappresenta, secondo le autorità giapponesi, un “nuovo basso” nelle relazioni bilaterali, un eco della più ampia escalation diplomatica dovuta alle sanzioni occidentali contro Mosca per il conflitto in Ucraina. Il ministro ha inoltre invitato la Russia a prendere misure concrete per contribuire a una pace giusta e duratura nel conflitto ucraino, legando così la domanda di rilascio a una più ampia agenda di sicurezza internazionale.

Contesto delle relazioni Giappone-Russia

Le tensioni tra i due Paesi non sono recenti. Da oltre sette decenni, la mancata firma di un trattato di pace definitivo per la Seconda Guerra Mondiale è legata al conteso possesso delle Isole Kurili, note in Giappone come Territori del Nord. La disputa territoriale, combinata con la decisione di Tokyo di aderire alle sanzioni occidentali contro la Russia per la guerra in Ucraina, ha spinto Mosca a catalogare il Giappone come “paese non amichevole”. Nonostante ciò, gli scambi commerciali continuano: il Giappone importa ancora gas naturale liquefatto (GNL) russo, evidenziando una relazione economica pragmaticamente separata dalle divergenze politiche.

Le richieste russe e le condizioni per il dialogo

L’agenzia Interfax ha riportato che il Ministero degli Esteri russo ha ribadito che “la ripresa di un dialogo interstatale a pieno titolo richiede a Tokyo di abbandonare le politiche non amichevoli”. Questa posizione è stata comunicata come risposta alla richiesta di Motegi, indicando che Mosca considera le sanzioni e l’allineamento di Tokyo con l’Occidente come ostacoli fondamentali. Non è stato fornito un calendario specifico per la liberazione di Yuki Imai, ma la segnalazione di una “breve conversazione” su richiesta giapponese suggerisce una certa apertura, seppur limitata, al dialogo diplomatico.

Implicazioni e prospettive future

L’incontro a Atlanta, sebbene breve, dimostra che i canali di comunicazione tra Giappone e Russia non sono del tutto chiusi, nonostante le recenti escalation. La domanda di rilascio di Imai è diventata un simbolo della più ampia richiesta di rispetto dei diritti umani e delle libertà civili, mentre l’appello per una pace sostenibile in Ucraina riflette la volontà di Tokyo di collegare la propria agenda di sicurezza a quella globale. Tuttavia, la condizione russa di vedere le politiche giapponesi come “non amichevoli” indica che qualsiasi avanzamento richiederà concessioni da entrambe le parti, probabilmente in termini di sanzioni e di un possibile avanzamento negoziato sul status delle Isole Kurili.