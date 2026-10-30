Ogni tre anni la capitale russa ospita una conferenza di portata globale: il Russia-Africa Summit. L’edizione del 2026, svoltasi in due giorni intensi, ha riunito delegazioni provenienti da 48 paesi dell’Africa, tra cui 22 capi di Stato. L’evento, tradizionalmente concepito come occasione di scambio politico ed economico tra Mosca e i suoi partner africani, si svolge ora in un clima segnato dalla guerra in Ucraina, da controversie legate al reclutamento di cittadini africani e da un quadro commerciale poco equilibrato.

Il contesto del terzo Russia-Africa Summit

La terza edizione del summit è stata organizzata a Mosca, con l’obiettivo esplicito di rafforzare i legami «anti-imperialisti» tra la Federazione Russa e i paesi africani, una narrazione che richiama le lotte per l’indipendenza del passato. Oltre alle cerimonie fotografiche, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrare direttamente il presidente Vladimir Putin e altri alti funzionari del Cremlino.

Nonostante l’enorme portata diplomatica, l’evento ha mostrato una tendenza a ridursi rispetto al precedente del 2019, quando erano presenti 43 capi di Stato.

Le tensioni derivanti dalla guerra in Ucraina

Il conflitto ucraino ha introdotto nuove complicazioni nella relazione Russia-Africa. Una delle più critiche è la pratica di reclutamento militare di cittadini africani per le forze russe, una attività definita da organizzazioni per i diritti umani come tratta di esseri umani.

Paesi come Kenya e Sudafrica hanno aperto inchieste nazionali, definendo il fenomeno un affronto alla sovranità nazionale. Parallelamente, Amnesty International ha esortato i governi africani a richiedere chiarimenti a Mosca, avvertendo che il silenzio sarebbe un «profondo danno per i popoli dei loro paesi».

Il ruolo dell’Africa Corps

Dopo lo smantellamento del gruppo mercenario Wagner nel 2023, il suo operato è stato formalmente trasferito al Africa Corps, ora sotto la direzione del Ministero della Difesa russo. Nonostante la ristrutturazione, le segnalazioni di abusi dei diritti umani continuano, in particolare in Mali, dove le forze russe sono accusate di intervenire in conflitti locali. Questo retroscena complica la narrazione ufficiale del summit, che Putin ha definito come un legame di «vere amicizie e partnership strette».

Scambi commerciali: numeri che raccontano la realtà

Dal punto di vista economico, la Russia non figura tra i dieci principali partner commerciali dell’Africa. Gli scambi sono caratterizzati da un forte squilibrio: Mosca esporta circa sette volte più di quanto ne importi dal continente, e la sua quota di investimenti diretti esteri è intorno all’1 % del totale ricevuto dall’Africa. Tale disequilibrio rende difficile per i paesi africani giustificare la ricerca di una partnership più profonda, soprattutto quando le promesse di sviluppo economico rimangono vaghe.

Accordi concreti e promesse di investimento

Nonostante le difficoltà, alcuni paesi hanno concluso accordi tangibili. L’Etiopia ha ricevuto 12 aerei da combattimento Su-35, un pacchetto militare che potrebbe influenzare il delicato equilibrio interno del paese. Inoltre, il presidente del Mozambico, Daniel Chapo, ha invitato le imprese russe a investire in settori chiave, richiedendo partnership affidabili per lo sviluppo del territorio. Dal canto suo, Rosatom ha annunciato negoziati per la costruzione di centrali nucleari, incluse proposte di impianti galleggianti lungo le coste africane. Tuttavia, molte di queste promesse sono state presentate con pochi dettagli concreti, lasciando spazio a dubbi sulla loro realizzabilità.

Il Russia-Africa Summit 2026 ha dimostrato che, sebbene la diplomazia possa creare momenti di visibilità e accordi mirati, le sfide legate alla guerra in Ucraina, al reclutamento militare e alla carenza di scambi economici equilibrati continuano a minare la fiducia dei leader africani. Il futuro di questa partnership dipenderà dalla capacità di Mosca di tradurre le dichiarazioni in risultati concreti, senza compromettere i valori e gli interessi dei paesi partecipanti.