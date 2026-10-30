Scopri chi ha guidato la classifica patrimoniale del Parlamento 2025, i leader più ricchi e le dichiarazioni ancora in sospeso.

Ogni anno i membri del Parlamento sono tenuti a depositare la dichiarazione dei redditi. Per l’esercizio 2025, circa la metà dei deputati e dei senatori ha già reso pubblici i dati, rivelando una graduatoria di veri e propri milionari politici. Il ruolo di riferimento è stato occupato dal deputato di Fratelli d’Italia Andrea Di Giuseppe, che ha dichiarato un reddito complessivo di oltre 3,5 milioni di euro, più del doppio rispetto all’anno precedente.

Il leader indiscusso della classifica: Andrea Di Giuseppe

Andrea Di Giuseppe, nato a Roma nel 1968 e residente a Miami, ha indicato 93.437 euro di reddito prodotto in Italia, mentre la quota rimanente, pari a 3.574.709 euro, è stata dichiarata negli Stati Uniti. Nella sua documentazione appare anche una imposta netta di oltre 1,2 milioni di euro.

Il suo patrimonio deriva principalmente dalla partecipazione al 50% del Trend Group, un’impresa specializzata in mosaici di lusso per edifici pubblici e privati in tutto il mondo.

Altri milionarî del centrosinistra

Secondo la stessa classifica troviamo la senatrice leghista Giulia Bongiorno, con un reddito di 2,6 milioni di euro, e l’ex ministro Giulio Tremonti (FdI), poco sopra i 2 milioni.

Nell’ambito dei leader di partito, Maurizio Lupi (225.351 euro) e Lorenzo Cesa (197.584 euro) si distinguono per i guadagni più consistenti, mentre Bruno Tabacci (130.617 euro) rimane al terzo posto tra i capigruppo.

Profili dei membri del governo

Tra i ministri che hanno già depositato la loro dichiarazione, il più ricco è il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con 260.758 euro di reddito. Lo segue il ministro degli Esteri Antonio Tajani (186.591 euro) e il ministro per le Politiche Giovanili Adolfo Urso (158.907 euro). Altri membri del governo, come Gianmarco Mazzi (125.952 euro), Giancarlo Giorgetti (99.623 euro) e Luca Ciriani (100.733 euro), risultano al di sotto della soglia dei 150 mila euro.

Parlamentari al di sopra del mezzo milione

Due parlamentari si distinguono per aver superato la soglia dei 500 mila euro: il senatore del SVP Meinhard Durnwalder (599.885 euro) e il deputato delle minoranze linguistiche Manfred Schullian (558.544 euro). A poco più sotto, il deputato di Forza Italia Maurizio Casasco registra 488.857 euro di reddito.

Dichiarazioni ancora in sospeso e altre curiosità

Non tutti hanno ancora presentato la propria documentazione: mancano le dichiarazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del vicepremier Matteo Salvini, oltre a quelle di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Matteo Renzi e Riccardo Magi. Tra i parlamentari più noti per le transazioni immobiliari, la deputata Anna Ascani ha acquistato una casa a Bergamo nel 2025, mentre la senatrice Susanna Camusso (ex segretario CGIL) ha dichiarato azioni della Banca Etica del valore di 152.638 euro.

La panoramica dei redditi dei parlamentari per il 2025 mette in luce una forte concentrazione di ricchezza tra alcuni esponenti del centrodestra, ma anche una varietà di situazioni patrimoniali che spaziano dal milionario al più modesto, con un reddito minimo dichiarato di 46.071 euro da parte della deputata leghista Manuela Maffioli.