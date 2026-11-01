Nel volume curato da Bruno Vespa, intitolato Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein, la premier italiana ha espresso in maniera netta le sue priorità per il futuro politico del paese. Giorgia Meloni ha dichiarato di voler concentrare tutte le energie nella conclusione del mandato attuale e nella successiva campagna elettorale, escludendo categoricamente la possibilità di aspirare al Quirinale.

Le sue parole, inserite in un contesto di auto-valutazione, mostrano una determinazione a non dividersi tra la Presidenza della Repubblica e la guida del governo.

Meloni esclude il Quirinale dal suo programma politico

Secondo la dichiarazione contenuta nel libro, la leader del governo ha definito il ruolo del capofila dello Stato «non nei miei piani», sottolineando che la sua attenzione resta rivolta a consolidare il risultato del mandato in corso e a chiedere agli elettori un rinnovo di cinque anni.

Il Quirinale, per la premier, non rappresenta una prospettiva attuale; la sua ambizione è mantenere la linea di governo e assicurare la continuità del progetto politico della maggioranza di centro-destra.

Il contesto editoriale del volume di Vespa

Il libro, pubblicato da Mondadori-RAI Libri, raccoglie testimonianze di protagonisti della vita politica italiana dal 1994 ad oggi.

In questo scenario, la voce di Meloni si inserisce tra le numerose analisi sulla trasformazione del panorama istituzionale. Il volume è stato lanciato il 2 novembre ed è già oggetto di discussione nei circoli mediatici, proprio perché contiene dichiarazioni che possono influenzare la percezione pubblica del ruolo presidenziale in Italia.

La premier denuncia quello che chiama ‘razzismo culturale’ della sinistra

Nel medesimo passaggio, Meloni ha rivolto una critica indirizzata alla sinistra, definendola responsabile di un “razzismo culturale” che, a suo avviso, esclude ingiustamente i conservatori dalla possibilità di ricoprire la carica di presidente della Repubblica. Secondo la leader, la convinzione che solo figure provenienti dal centro-sinistra possano essere presidenti è priva di fondamento e tradisce una visione proprietaria delle istituzioni da parte di una parte consistente dell’opinione pubblica.

La premier ha sostenuto che tale atteggiamento nasce da una “crisi isterica” che la sinistra manifesta quando la possibilità di una maggioranza di centro-destra indica il presidente. Meloni ha inoltre espresso disappunto verso una percezione secondo cui una larga fetta della popolazione, definita da lei come “figlia di un dio minore”, sarebbe condizionata da credenze del passato, ancor più se quelle radici sono riconducibili a simpatizzanti dell’ex Unione Sovietica.

Questa accusa di razzismo culturale non è stata solo un commento interno: ha già innescato una serie di reazioni tra i principali esponenti di opposizione, i quali hanno contestato la definizione di Meloni, ritenendola un tentativo di delegittimare le tradizioni democratiche e il dibattito istituzionale. In risposta, la premier ha ribadito la necessità di superare i pregiudizi culturali e di aprire lo spazio istituzionale a qualsiasi figura che dimostri capacità, indipendentemente dal proprio orientamento politico.

Il discorso di Meloni, pubblicato alla vigilia di un periodo di intensi confronti politici, si inserisce in un clima di tensione tra le forze di centro-destra e sinistra, in cui la questione della Presidenza della Repubblica rimane un tema sensibile. Le sue parole, accentuate da un linguaggio fortemente critico, lasciano intendere che la prossima elezione presidenziale sarà oggetto di un dibattito più acceso, con la destra pronta a sfidare il concetto tradizionale di chi possa ricoprire la carica più alta dello Stato.