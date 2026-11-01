Preoccupazione tra i fan dei Deep Purple per le condizioni di salute di Ian Gillan, storica voce della band britannica, ricoverato in ospedale a seguito di un’emergenza medica. Il gruppo ha annunciato la cancellazione, con successivo recupero, di due concerti previsti in Germania: quello di sabato 31 ottobre alla QI Arena di Lipsia e il successivo appuntamento alla Sporthalle di Amburgo.

La notizia è stata comunicata attraverso un post pubblicato sui canali social ufficiali della formazione. “Con grande delusione, i Deep Purple devono annunciare di non poter suonare come previsto stasera a Lipsia e domani sera ad Amburgo“, si legge nel messaggio. La decisione, spiega il gruppo, è legata a “un’emergenza medica che ha coinvolto Ian Gillan e che ha portato al suo attuale ricovero“.

Le condizioni di Ian Gillan e il recupero dei concerti

Al momento la band non ha fornito ulteriori informazioni sulla natura del problema di salute né sulle condizioni attuali del cantante. Non sono stati comunicati neppure i tempi previsti per le dimissioni dall’ospedale.

I Deep Purple hanno espresso dispiacere per la decisione, sottolineando di essere consapevoli del poco preavviso con cui è arrivato l’annuncio e della delusione dei fan che avevano acquistato i biglietti.

Il gruppo ha comunque fatto sapere di essere già al lavoro per individuare nuove date per entrambi gli spettacoli. I biglietti già acquistati resteranno validi per i concerti di recupero.

La formazione, composta oggi da Ian Gillan, Simon McBride alla chitarra, Roger Glover al basso, Ian Paice alla batteria e Don Airey alle tastiere, è impegnata nello SPLAT! World Tour, organizzato per accompagnare l’uscita del nuovo album Splat!, ventiquattresimo lavoro in studio della band.

Secondo il programma comunicato, il tour europeo dovrebbe proseguire il 3 novembre a Dortmund, in Germania, per poi concludersi il 25 novembre alla Royal Albert Hall di Londra. A dicembre sono previste altre tappe in America Latina. Resta da capire se il ricovero di Gillan avrà conseguenze anche sul calendario dei prossimi appuntamenti.

La lunga storia di Ian Gillan con i Deep Purple

Ian Gillan è una delle voci più riconoscibili della storia del rock. Entrato nei Deep Purple nel 1969, ha fatto parte della celebre formazione Mark II fino al 1973, contribuendo alla realizzazione di album fondamentali come Deep Purple in Rock e Machine Head. In quest’ultimo disco è contenuto anche Smoke on the Water, uno dei brani più celebri della band, insieme a classici come Highway Star.

Dopo aver lasciato il gruppo, Gillan è tornato nel 1984, rimanendo per cinque anni. Una nuova uscita e un successivo rientro nel 1992 hanno segnato le tappe di un percorso che lo vede ancora oggi alla guida vocale della formazione.

La notizia del suo ricovero arriva inoltre a poche settimane da un altro annuncio legato alla salute di un ex componente dei Deep Purple. Glenn Hughes, cantante e bassista che aveva preso il posto di Gillan dopo la sua prima uscita dal gruppo, ha infatti raccontato di essere in convalescenza dopo un delicato intervento a cuore aperto durato dieci ore. A metà ottobre aveva comunicato di essere tornato a casa per proseguire il recupero.