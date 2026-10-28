La nuova canzone di Cesare Cremonini ha riacceso l’attenzione sulla sua passata relazione con Giorgia Cardinaletti. A rilanciare l’indiscrezione è stato Dagospia, ipotizzando un possibile riferimento alla giornalista del Tg1 nel testo di Paparazzi, brano in cui il cantautore bolognese affronta il rapporto tra vita privata, gossip e informazione. A suscitare curiosità è soprattutto un verso, interpretato da alcuni come una possibile frecciatina.

Giorgia Cardinaletti ha sposato Francesco Bechis, Cremonini sarebbe legato a Caterina Licini

Nel frattempo, entrambi avrebbero voltato pagina. Il 10 ottobre Giorgia Cardinaletti ha sposato Francesco Bechis, coronando la loro relazione con il matrimonio. Cremonini, invece, secondo le indiscrezioni, sarebbe legato a Caterina Licini, ex ballerina.

La frecciatina di Cesare Cremonini all’ex Giorgia Cardinaletti: ecco cos’ha detto

Nel brano, Cremonini riflette sul confine tra realtà, indiscrezioni e ricostruzioni della vita dei personaggi pubblici. Tra le frasi che hanno attirato l’attenzione c’è: «Tu credi ai paparazzi a me non parli più». Secondo quanto riportato da Dagospia, alcuni avrebbero interpretato queste parole come un possibile riferimento proprio a Giorgia Cardinaletti, con cui il cantante ha avuto una relazione.

Né Cremonini né Cardinaletti hanno mai raccontato pubblicamente i dettagli della loro storia, evitando dichiarazioni anche dopo la separazione. A far discutere è stata anche la scelta di smettere di seguirsi sui social, un gesto che ha alimentato le supposizioni sulla fine del rapporto, senza però chiarirne le ragioni.

L’eventuale riferimento alla giornalista contenuto in Paparazzi resta, dunque, un’ipotesi. Il verso «Tu credi ai paparazzi a me non parli più» ha alimentato la curiosità, ma non ci sono conferme che il cantautore abbia voluto lanciare una frecciatina alla sua ex compagna.