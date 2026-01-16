Dopo un anno di voci e indiscrezioni, Cesare Cremonini ha finalmente ufficializzato la propria relazione con Caterina Licini, ex ballerina di “Amici”.

Cesare Cremonini e la nuova fidanzata: è ufficiale

Circa un anno fa Cesare Cremonini e Caterina Licini erano stati paparazzati insieme a Cortina D’Ampezzo e, da quel momento, sono partite le indiscrezioni.

A distanza dunque di un anno, il cantautore bolognese ha ufficializzato sui social la relazione. Cremonini ha pubblicato su Instagram una carrellata di immagini del suo viaggio on the road negli Stati Uniti di fine 2025 e inizio 2026, fatto proprio con Caterina Licini. Archiviata dunque la relazione con la giornalista Giorgia Cardinaletti e le tensioni con la sua ex storica Martina Maggiore, Cesare è pronto a lasciarsi tutto alle spalle e a vivere serenamente la sua storia d’amore con Caterina.

Cesare Cremonini e la nuova fidanzata: chi è Caterina Licini

Come abbiamo visto, Cesare Cremonini ha ufficializzato sui social la sua relazione con Caterina Licini, grazie alla carrellata di foto del loro viaggio negli States. Ma, chi è Caterina Licini? Non è un volto nuovo per molti in quanto, nel 2011, quando aveva 18 anni, ha partecipato ad Amici come ballerina. Oggi lavora come copywriter e ha una grande passione per i viaggi.