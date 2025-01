Cesare Cremonini è uno dei cantanti italiani più apprezzati dal pubblico, capace di scrivere pezzi che sanno arrivare dritti al cuore dei fan è però una persona molto riservata al di fuori del lavoro e di conseguenza quando si è saputo che è fidanzato la notizia è diventata subito virale. Scopriamo quindi chi è la sua nuova ragazza.

Caterina Licini, chi è il nuovo amore di Cremonini

Caterina Licini è un ex ballerina professionista, famosa per aver partecipato all’undicesima edizione di Amici, da cui però è stata eliminata. Finito il programma ha fatto per diverso tempo la ballerina professionista, appese le scarpette al chiodo ha scelto un’altra strada.

E’ infatti diventata content creator e copywriter senza non prima essersi appassionata alle moto, passione presente nella sua famiglia, dopo aver preso la patente ha disputato gare di enduro ma da amante degli sport ne pratica anche altri.

Perché Cremonini e la sua fidanzata si trovavano a Cortina?

Cesare Cremonini ha una casa a Cortina d’Ampezzo dove ama rifugiarsi per togliersi dal brusio della sua Bologna, qui invita i suoi amici, pochi ma buoni come dice il detto e tra questi vi è Valentino Rossi.

Il cantante ha assistito, assieme alla sua ragazza alle gare dei mondiali di Sci. Chissà che non possa trattarsi di un inizio di un qualcosa di più serio tra i due. Ricordiamo che Cremonini nel 2024 ha terminato la storia di due anni con la giornalista Giorgia Cardinaletti.