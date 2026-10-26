Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono stati sposati dal 2014 al 2022. In molti hanno però notato che la showgirl svizzera non nomina mai l'ex marito, come mai? A rivelare il possibile motivo Gabriele Parpiglia.

Sono stati sposati dal 2014 al 2022 e insieme hanno avuto due figlie, Sole e Celeste. Stiamo parlando di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera però non parla mai dell’imprenditore, mentre ad esempio di Eros Ramazzotti sì. Come mai? La rivelazione di Gabriele Parpiglia.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: come mai la showgirl non lo nomina mai?

Nel corso delle varie interviste, abbiamo sentito spesso Michelle Hunziker parlare, oltre che delle sua tre figlie, Aurora, Sole e Celeste, anche del rapporto ritrovato col primo ex marito, ovvero Eros Ramazzotti. La showgirl svizzera invece non risponde mai a domande sul suo secondo ex marito, ovvero l’imprenditore Tomaso Trussardi. I due sono stati sposati dal 2014 al 2022 e dal loro amore come detto sono nate due figlie.

Dopo la separazione, avevano assicurato che avrebbero mantenuto un buon rapporto eppure nessuno dei due ha mai raccontato pubblicamente come stiano ora le cose, come sono cambiati i rapporti dopo la separazione. C’è qualcosa sotto? Come mai la Hunziker non lo nomina mai? E come mai Trussardi è sparito dai social? A queste domane ha provato a rispondere Gabriele Parpiglia.

Come mai Michelle Hunziker non nomina mai l’ex marito Trussardi? La rivelazione choc

In molti hanno notato come detto che Michelle Hunziker non nomina mai l’ex marito Tomaso Trussardi. A dare una risposta al perché ci ha pensato sui social l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, rispondendo a un utente che chiedeva notizie proprio di Trussardi: “Sta superando i suoi demoni, gli auguro il meglio“. A cosa si riferisca non è chiaro, ma lascerebbe immaginare che l’imprenditore stia vivendo un periodo personale. Papriglia non ha fornito ulteriori spiegazioni, quindi è impossibile provare a capire cosa stia succedendo. Inoltre, ricordiamo sempre che si tratta di indiscrezioni, e che quindi sono tutte da confermare, non è detto che Trussardi stia davvero passando un periodo difficile.