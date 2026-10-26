Elettra Lamborghini spaventa i fan annunciando di avere dei problemi di salute che stanno peggiorando. La cantante è però determinata a voler mantenere gli impregni presi.

Paura per Elettra Lamborghini. La cantante ha infatti annunciato sui social di avere dei seri problemi di salute, che stanno anche peggiorando. Ma, che malattia ha l’ereditiera?

Paura per Elettra Lamborghini, fan in ansia: “Ho seri problemi che stanno peggiorando”

Energia e spontanea, Elettra Lamborghini è molto amata dal pubblico italiano. I fan della cantante però sono molto preoccupati in seguito all’annuncio fatto sui social da parte della stessa cantante, la quale ha rivelato di avere dei seri problemi di salute che stanno peggiorando: “Molti di voi hanno notato che sono molto meno “spumeggiante” rispetto a prima e vi ringrazio per i vostri messaggi… Ma sì, purtroppo da qualche mese sto avendo dei seri problemi fisici che non fanno che peggiorare.

Ovviamente stanno condizionando anche il mio umore e la mia mente… sto cercando di affrontare tutto con un sorriso laddove possibile, anche se cerco di camuffarlo.” In molti infatti avevano notato un Elettra molto meno spumeggiante del solito, anche a “Tale e Quale Show”, e in molti avevano destato preoccupazione. Ora le parole della cantante aumentano l’ansia nei fan.

Trai disturbi menzionati dalla cantane figurano gastrite, mal di testa e crampi addominali, senza però fornire diagnosi o altri dettagli.

Elettra Lamborghini: “Pensavo di cancellare tutti gli impegni”

Come visto Elettra Lamborghini ha annunciato sui social di avere dei problemi di salute che non fanno altro che peggiorare. La cantante ha anche pensato di dover annullare tutti gli impegni presi: “Ma li ho presi cercherò di portarli a termine nella maniera migliore possibile.

Non entro nei dettagli.” Elettra Lamborghini è quindi determinata a portare a termine tutti gli impegni. Sui social ha anche aggiunto: “Questo mi ricorda di essere gentile, perché non sai mai a cosa una persona sta andando incontro.” Come detto al momento non si sa cosa abbia nel dettaglio la cantante bolognese.