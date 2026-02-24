Mancano poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2026, cresce l’attenzione non solo sulle canzoni in gara ma anche sui percorsi personali degli artisti. Tra i temi più discussi spicca quello legato a Elettra Lamborghini e alla sua dieta, diventata argomento centrale sui social.

Elettra Lamborghini torna sul palco dell’Ariston per Sanremo 2026

Il Festival di Sanremo non è soltanto una gara canora, ma una vera e propria prova di resistenza artistica e personale. L’esibizione sul palco dell’Ariston rappresenta il culmine di settimane di lavoro intenso, in cui nulla può essere lasciato al caso. Oltre alla performance, gli artisti devono affrontare un’agenda fittissima fatta di interviste, incontri ufficiali e apparizioni pubbliche, spesso a scapito del riposo. Per questo la preparazione comincia con largo anticipo e coinvolge corpo, voce e mente.

Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figura Elettra Lamborghini, pronta a tornare in gara con il brano Voilà. Dopo l’esperienza del 2020 e il successivo ritorno come co-conduttrice al fianco di Carlo Conti, Miriam Leone e Katia Follesa, l’artista affronta questa nuova sfida con un approccio ancora più strutturato.

Elettra Lamborghini, la dieta e la rigida preparazione per Sanremo

La cantante ha scelto di raccontare sui social parte del suo percorso verso Sanremo, mostrando una routine scandita da allenamenti e attenzioni costanti. Le sue giornate fatte di esercizi mirati per migliorare il fiato, sessioni con vocal coach e attività fisica regolare. Come ha raccontato lei stessa, si è allenata due ore al giorno e i risultati si vedono: “Ho messo un culo che era da tanto che non era così allenato”.

Accanto all’allenamento fisico, è seguito un piano alimentare controllato e un programma specifico per la cura della voce. Non è mancato l’aerosol quotidiano, insieme a integratori e a una vita sociale quasi azzerata per evitare malanni di stagione. “Sono a regime strettissimo: sto mangiando non bene, di più. Manco io so come sto reggendo. Sto prendendo 7119192 integratori e aerosol due volte al giorno”, ha scritto nelle sue Stories, aggiungendo anche: “Non sto praticamente uscendo di casa per paura di ammalarmi, ma ne varrà la pena”.