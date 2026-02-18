La canzone di Elettra Lamborghini per Sanremo 2026, intitolata Voilà, non è solo un pezzo pop da ballare, ma racchiude un messaggio di spensieratezza e divertimento. Il testo e il significato del brano evidenziano il desiderio dell’artista di far dimenticare le preoccupazioni e vivere la vita con allegria, trasformando l’Ariston in una festa di emozioni, ritmo e spettacolo.

Precedenti partecipazioni di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo

La sua prima partecipazione risale al 2020, quando si presentò tra i Big con il singolo “Musica (e il resto scompare)”, tratto dall’album Twerking Queen. In quell’edizione, la canzone ha ottenuto un buon successo commerciale, raggiungendo un piazzamento significativo nelle classifiche italiane, nonostante si sia classificata al 21º posto nella competizione canora.

Dopo quell’esordio da concorrente, Lamborghini ha fatto ritorno all’Ariston nel 2025, ma non in gara: è stata scelta come co‑conduttrice della terza serata insieme a Miriam Leone e Katia Follesa, affiancando il padrone di casa Carlo Conti. In questa veste ha portato la sua simpatia e personalità televisiva sul palco, consolidando il suo legame con il festival oltre alla carriera musicale.

Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Elettra Lamborghini

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, scritto insieme a Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano pop che unisce sonorità ispirate agli ABBA e a Raffaella Carrà. Elettra racconta: “Voilà parla anche di Raffaella Carrà che per me è stato un mito. Diciamo che parla del vivere bene la vita, del divertirsi, del non pensare troppo, della spensieratezza, è un inno al divertimento”.

Durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini salirà sul palco insieme al trio spagnolo tutto al femminile delle Las Ketchup per interpretare la celebre hit “Aserejé”, pubblicata originariamente nel 2002.

Voilà

di A. Bonomo – E. Roberts – P. Celona

Ed. Edizioni Curci / Music Union / Visionary Sapiens Publishing / Peermusic Italy

Elettra, Elettra Lamborghini

Ma che notte

Che casino

Tipo cocktail

Un po’ di me un po’ di te

Nessun dorma

Fai il cretino

Io l’offesa e poi damblé

Litigare anche di sabato sera

Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena

Tu mi prendi la mano,

Voglio, sì, ma non mi va, va

Mamma mia che rabbia

La porta che fa bam bam

Solita bagarre

E poi ci sale sale su

Quest’aria di mare

Un po’ ti odio un po’ I love you

Ma che c’è di male

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà

Mi hanno detto

E mi piace

Che in un letto

Poi si fa la pace

(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci

Sono come le ciliegie

Non hai fame

Sì però, sì però ti viene

E poi si cade cade giù

Come quando piove

Un po’ ti odio un po’ I love you

Non ci vuol un Nobel

Sai già cosa fare

Dai comincia tu

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Viva l’amore amore amore che si fa

Al buio e la televisione accesa

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà

Altro che chiacchiere

Spegni tutto in questa notte di paillettes

Eccomi qua

E allora viva viva viva la Carrà

Ballare e poi finire giù per terra

Fino all’alba

Come due gatti dietro a qualche bar

Su una cabrio senza targa

Noi due sotto un cielo a pois

Così chic

Così hard

Vieni qui

Voilà, voilà, voilà, voilà