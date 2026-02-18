La canzone di Elettra Lamborghini per Sanremo 2026, intitolata Voilà, non è solo un pezzo pop da ballare, ma racchiude un messaggio di spensieratezza e divertimento. Il testo e il significato del brano evidenziano il desiderio dell’artista di far dimenticare le preoccupazioni e vivere la vita con allegria, trasformando l’Ariston in una festa di emozioni, ritmo e spettacolo.
Precedenti partecipazioni di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo
La sua prima partecipazione risale al 2020, quando si presentò tra i Big con il singolo “Musica (e il resto scompare)”, tratto dall’album Twerking Queen. In quell’edizione, la canzone ha ottenuto un buon successo commerciale, raggiungendo un piazzamento significativo nelle classifiche italiane, nonostante si sia classificata al 21º posto nella competizione canora.
Dopo quell’esordio da concorrente, Lamborghini ha fatto ritorno all’Ariston nel 2025, ma non in gara: è stata scelta come co‑conduttrice della terza serata insieme a Miriam Leone e Katia Follesa, affiancando il padrone di casa Carlo Conti. In questa veste ha portato la sua simpatia e personalità televisiva sul palco, consolidando il suo legame con il festival oltre alla carriera musicale.
Sanremo 2026, testo e significato della canzone di Elettra Lamborghini
Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, scritto insieme a Andrea Bonomo, Edwyn Roberts e Pietro Celona, “Voilà” è un brano pop che unisce sonorità ispirate agli ABBA e a Raffaella Carrà. Elettra racconta: “Voilà parla anche di Raffaella Carrà che per me è stato un mito. Diciamo che parla del vivere bene la vita, del divertirsi, del non pensare troppo, della spensieratezza, è un inno al divertimento”.
Durante la serata dei duetti di venerdì 27 febbraio al Festival di Sanremo, Elettra Lamborghini salirà sul palco insieme al trio spagnolo tutto al femminile delle Las Ketchup per interpretare la celebre hit “Aserejé”, pubblicata originariamente nel 2002.
Voilà
di A. Bonomo – E. Roberts – P. Celona
Ed. Edizioni Curci / Music Union / Visionary Sapiens Publishing / Peermusic Italy
Elettra, Elettra Lamborghini
Ma che notte
Che casino
Tipo cocktail
Un po’ di me un po’ di te
Nessun dorma
Fai il cretino
Io l’offesa e poi damblé
Litigare anche di sabato sera
Ballando con le stelle e noi con gli occhi amarena
Tu mi prendi la mano,
Voglio, sì, ma non mi va, va
Mamma mia che rabbia
La porta che fa bam bam
Solita bagarre
E poi ci sale sale su
Quest’aria di mare
Un po’ ti odio un po’ I love you
Ma che c’è di male
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
Mi hanno detto
E mi piace
Che in un letto
Poi si fa la pace
(Tu lo sai, tu lo sai) che i baci
Sono come le ciliegie
Non hai fame
Sì però, sì però ti viene
E poi si cade cade giù
Come quando piove
Un po’ ti odio un po’ I love you
Non ci vuol un Nobel
Sai già cosa fare
Dai comincia tu
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Viva l’amore amore amore che si fa
Al buio e la televisione accesa
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà
Altro che chiacchiere
Spegni tutto in questa notte di paillettes
Eccomi qua
E allora viva viva viva la Carrà
Ballare e poi finire giù per terra
Fino all’alba
Come due gatti dietro a qualche bar
Su una cabrio senza targa
Noi due sotto un cielo a pois
Così chic
Così hard
Vieni qui
Voilà, voilà, voilà, voilà
