Sanremo 2025 prosegue con la terza serata, in cui si disputa la finale delle Nuove Proposte tra Alex Wyse e Settembre. Sul palco anche i 14 big che ieri non si sono esibiti. Carlo Conti è affiancato da Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follese. Proprio la Lamborghini, scendendo le scale, ha sorpreso tutti con una dichiarazione sul suo abito.

Sanremo 2025, Elettra Lamborghini in bianco: c’entra Carlo Conti

Dopo essere stata in gara alla 70esima edizione di Sanremo, Elettra Lamborghini torna all’Ariston come co-conduttrice di questa terza serata. A firmare i suoi look, lo stylist Marco Ferra.

Per il suo debutto sul palco dell’Ariston, ha optato per un abito della linea Haute Couture di Zuhair Murad, celebre stilista libanese che ha vestito star come Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé e Jennifer Lopez.

A proposito del suo abito, Elettra Lamborghini rivela a Carlo Conti il motivo della sua scelta, svelando un dettaglio inaspettato:

“Sono pronta ma ti devo dire una cosa, l’abito bianco è in tuo onore, perché voglio favorire la tua abbronzatura“.

Gli abiti di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025

Elettra Lamborghini è amante di trasparenze audaci, scollature profonde e linee aderenti che definiscono il suo stile, sempre capace di sorprendere. Basti ricordare la tuta oro e cipria del suo debutto a Sanremo 2020 o l’abito rosa in chiffon dalle linee audaci.

Dopo aver scelto un look bianco per il primo abito della serata, Elettra Lamborghini ha mantenuto il tema anche per la conferenza stampa del Festival, dove, insieme allo stylist Nicolò Grossi, ha indossato un elegante tailleur bianco firmato Redemption, composto da giacca smoking monopetto e pantaloni a zampa leggera.