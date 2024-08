Elettra Lamborghini ha ritrovato alcuni suoi vecchi quaderni di scuola, dove ha scovato anche alcune “liste speciali“. Qui sono elencati i nomi dei ragazzi che le piacevano e di quelli che ha baciato.

Elettra Lamborghini scova vecchi quaderni di scuola con liste speciali

Momento revival per Elettra Lamborghini. La cantante sta trascorrendo qualche giorno a casa dei genitori e mettendo a posto alcune scartoffie nella sua cameretta ha ritrovato dei vecchi quaderni di scuola. In alcuni ha scovato delle liste particolari, contenenti i nomi dei ragazzi che le piacevano e quelli ai quali ha dato un “bacetto” che “non si nega a nessuno”.

Il momento revival di Elettra Lamborghini

Tramite una serie di Instagram Stories, Elettra Lamborghini ha raccontato:

“Ragazzi, voi non potete capire cosa mi è appena capitato… Sono a casa dei miei genitori e sto sistemando un po’ di scartoffie e ho ritrovato i miei vecchi quaderni di scuola e ho trovato la lista delle ‘persone che mi piacevano‘. (…) Allora c’era lui e anche quell’altro, poi, avevo scritto anche quelli che avevo baciato, dai un bacetto non si negava a nessuno. Comunque non erano tanti, ma non posso dire i nomi”.

I vecchi quaderni di scuola risalgono al 2005, quando la cantante aveva 11 anni. Ovviamente, non ha fatto né i nomi dei ragazzi che le piacevano né quelli che ha baciato.

Tenerezza per la piccola Elettra

Tra i vecchi quaderni, Elettra ne ha trovato uno dove annotava le cose belle che le capitavano durante la giornata e la rendevano davvero felice. Non solo, ha riesumato anche un tema in cui aveva preso 8-. “Che tenerezza“, ha esclamato l’artista pensando alla piccola sé. Il momento revival è piaciuto tanto ai fan, specialmente quando la Lamborghini ha tirato fuori tutti gli oggettini che un tempo si appendevano allo zaino, come i mini Winnie The Pooh.