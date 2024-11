Elettra Lamborghini è stata ospite a Ballando con le Stelle sabato scorso in qualità di ballerina per una notte. A fine serata, come accade ad ogni puntata, Paolo Belli è entrato in studio con un finto contratto da far firmare all’ospite per ufficializzare la sua presenza l’anno successivo. Elettra è rimasta spiazzata.

Elettra Lamborghini prossima concorrente?

La cantante probabilmente non conosceva il siparietto perché è rimasta spiazzata davanti a quel finto contratto. La risposta che ha dato nel programma è stata: “Io lo farò solo con il mio Moreno, perché mi sono trovata bene e mi ha fatto girare come una trottola. Lo farò solo con Moreno Porcu! Devo firmare? Oddio ma quando lo farete? Io non so nemmeno se sarà vivo l’anno prossimo. La mia psicologa mi dice sempre di vivere nel qui ed ora. Ma come devo firmare? Non so ancora cosa farò l’anno prossimo“.

Il ricordo su Instagram

Elettra Lamborghini però potrebbe star effettivamente riflettendo su una sua possibile partecipazione. Ha infatti condiviso su Instagram un post con un ricordo di quella serata, scrivendo: “Già mi manca voglio tornare anche settimana prossima, erano almeno 7 anni che non ballavo caraibico mi è tornata una voglia assurda.”

Dopo Raul Bova, che si era detto interessato, Milly Carlucci ha trovato la sua seconda concorrente?