Nell’epoca dei brand personali e della celebrità mediatica, il confine tra identità privata e diritti di proprietà industriale diventa sempre più sottile. La causa legale che coinvolge Elettra Lamborghini, cantante e influencer, evidenzia le difficoltà di trasformare il proprio cognome in un marchio commerciale quando esso coincide con un simbolo globale già tutelato.

Tra notorietà, strategie di marketing e protezione dei marchi storici, la disputa solleva una questione centrale: fino a che punto un cognome può essere utilizzato come brand senza entrare in conflitto con i diritti legittimamente preesistenti?

Elettra Lamborghini: il marchio tra eredità familiare e identità personale

Elettra Lamborghini, cantante e influencer di grande visibilità, è al centro di una complessa controversia legale riguardante la registrazione del proprio nome come marchio per prodotti di moda e bellezza. La scelta di richiedere il marchio “Elettra Lamborghini” nasceva dall’intento di valorizzare la notorietà acquisita nel mondo dello spettacolo, trasformandola in opportunità commerciali attraverso linee di merchandising e servizi di intrattenimento. Tuttavia, la notorietà della cantante si è scontrata con la storica tutela del marchio “Lamborghini”, appartenente alla celebre casa automobilistica, che non ha mostrato alcuna disponibilità a cedere i propri diritti.

Inizialmente, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi aveva respinto la richiesta, mentre la Commissione dei Ricorsi aveva successivamente dato ragione alla cantante, citando precedenti europei come quello di Lionel Messi, il quale era riuscito a registrare il proprio cognome come marchio nonostante l’opposizione di un’azienda già nota.

Elettra Lamborghini e la causa legale per l’uso del cognome: la decisione della Cassazione

La disputa è giunta infine davanti alla Corte di Cassazione, che ha annullato la decisione favorevole a Elettra, sottolineando che la fama nel settore dell’intrattenimento non può prevalere sui diritti consolidati di un marchio iconico come Lamborghini. I giudici hanno evidenziato il rischio che l’utilizzo del cognome della cantante potesse creare confusione tra i consumatori o trarre vantaggio dalla notorietà del brand automobilistico. La Corte ha quindi richiesto alla Commissione dei Ricorsi un’analisi più approfondita, stabilendo che per poter registrare un marchio patronimico occorre dimostrare un uso continuativo, autentico e basato sulla buona fede.

Dietro questa contesa si cela anche una storia familiare: Ferruccio Lamborghini, nonno di Elettra, aveva fondato l’azienda negli anni Sessanta, ma il controllo del marchio è passato, dal 1998, a Audi e al gruppo Volkswagen, privando la famiglia di qualsiasi influenza sulle decisioni relative al nome che porta. La vicenda rimane aperta, con entrambe le parti assistite da studi legali di primo piano.