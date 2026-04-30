Formazione: Sacilotto (Lidl Italia), ‘550 giovani inseriti in apprendistato biennale con Lidl 2

“Nei quattro anni di esperienza con Lidl 2 your career abbiamo inserito, con contratti di apprendistato biennali, oltre 500 giovani, abbiamo ricevuto oltre 23.000 candidature e collaborato con 8 Its, da Nord a Sud. Le ore di formazione erogate nei due anni sono oltre 2000: una settimana al mese pr...

“Nei quattro anni di esperienza con Lidl 2 your career abbiamo inserito, con contratti di apprendistato biennali, oltre 500 giovani, abbiamo ricevuto oltre 23.000 candidature e collaborato con 8 Its, da Nord a Sud. Le ore di formazione erogate nei due anni sono oltre 2000: una settimana al mese presso gli istituti tecnici, le altre tre settimane all’interno dei nostri punti vendita, che non sono più spazi dedicati solo ai nostri clienti, ma diventano delle vere e proprie accademie di formazione per i professionisti del futuro”.

Sono le parole di Sebastiano Sacilotto, Chief Operating Officer Lidl Italia, in occasione dell’evento “Capitale umano Made in Italy e Gdo, il successo del modello Lidl”, organizzato al MoMec di Roma nell’ambito delle celebrazioni della Giornata del Made in Italy.

https://www.youtube.com/watch?v=XlY69_7ElMc