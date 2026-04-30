SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul podio

SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul p...

SVI 2026, tra competizione e inclusione: Usa primi nelle regate, Italia sul p...

Il mare si conferma teatro di sfide e incontri nelle regate internazionali, dove l’equipaggio degli Stati Uniti conquista il primo posto seguito dagli italiani, secondi tra le marine estere. Coinvolti anche i più giovani con il concorso “Il mare e le vele”, mentre a bordo di Nave Italia il ma...

Il mare si conferma teatro di sfide e incontri nelle regate internazionali, dove l’equipaggio degli Stati Uniti conquista il primo posto seguito dagli italiani, secondi tra le marine estere. Coinvolti anche i più giovani con il concorso “Il mare e le vele”, mentre a bordo di Nave Italia il mare diventa luogo di inclusione, formazione e crescita per ragazzi con diverse abilità.

Tra sport, tecnologia e solidarietà, la vela continua a unire tradizione e futuro.

https://www.youtube.com/watch?v=9GXGHtiSKPA