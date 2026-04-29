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Droni ucraini minacciano Mosca: Putin ridimensiona la parata del 9 maggio - Notizie dall'Ucraina pod

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La parata del 9 maggio a Mosca sarà ridotta, senza mezzi militari né missili: il timore degli attacchi ucraini a lungo raggio entra nel cuore simbolico del potere russo. Intanto Kiev rivendica nuovi raid fino a oltre 1.500 chilometri, colpisce la "flotta ombra" e prepara l’export controllato del...

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La parata del 9 maggio a Mosca sarà ridotta, senza mezzi militari né missili: il timore degli attacchi ucraini a lungo raggio entra nel cuore simbolico del potere russo. Intanto Kiev rivendica nuovi raid fino a oltre 1.500 chilometri, colpisce la “flotta ombra” e prepara l’export controllato delle proprie armi.

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