Contatto telefonico tra Putin e Trump: proposte su tregua in Ucraina e dialogo sul Medio Oriente

Contatto telefonico tra Putin e Trump: proposte su tregua in Ucraina e dialog...

Contatto telefonico tra Putin e Trump: proposte su tregua in Ucraina e dialog...

Un lungo scambio telefonico tra Putin e Trump, ritenuto produttivo da Mosca, ha affrontato la possibile tregua in Ucraina, il conflitto in Iran e prospettive economiche

Un colloquio telefonico protrattosi per circa un’ora e mezza ha ricondotto al centro del dibattito internazionale il rapporto tra Vladimir Putin e Donald Trump. Definita dal Cremlino «franca e pragmatica», la conversazione è stata presentata come un momento di confronto diretto su più fronti: dall’offerta di una possibile tregua in Ucraina fino alle tensioni in Medio Oriente.

Secondo il portavoce del Cremlino, il consigliere per la politica estera Yuri Ushakov, lo scambio avrebbe mostrato segnali di apertura reciproca e l’intenzione di mantenere canali di comunicazione sia politici sia personali.

Tregua in Ucraina: proposta e condizioni

Nel corso della telefonata, Putin avrebbe prospettato una sospensione delle ostilità in coincidenza con la Giornata della Vittoria del 9 maggio, un’offerta che, secondo la versione ufficiale russa, ha trovato favorevole iniziale riscontro da parte di Trump.

Le fonti del Cremlino riportano inoltre che lo statista americano avrebbe dichiarato che un accordo per porre fine al conflitto è ormai vicino; parole che, se confermate in altre sedi, potrebbero segnare una svolta nelle dinamiche negoziali. L’ultima conversazione tra i due leader risaliva al 9 marzo, e il nuovo scambio è stato descritto come più approfondito e concreto.

Requisiti e responsabilità

Secondo quanto riferito da Ushakov, per avviare una soluzione negoziata sarebbe necessario che Volodymyr Zelensky risponda positivamente a proposte già presentate in precedenza. Putin, nel tracciare la situazione sul terreno, ha illustrato come le forze russe stiano «spingendo indietro il nemico» e ha ribadito che gli obiettivi militari saranno raggiunti, preferendo tuttavia una conclusione attraverso i negoziati. Il consigliere ha inoltre criticato il comportamento del governo di Kiev, sostenendo che il suo operato stia prolungando il conflitto.

Dibattito sul Medio Oriente e la questione Iran

Oltre all’Ucraina, i due leader avrebbero affrontato il quadro della sicurezza in Medio Oriente, con particolare attenzione all’Iran. Secondo la ricostruzione del Cremlino, Putin avrebbe approvato la decisione di Trump di estendere il cessate il fuoco intorno all’Iran, definendola un passo utile per stabilizzare la regione. Nella discussione è stata esclusa l’ipotesi di una operazione terrestre contro Teheran, giudicata «completamente inaccettabile e pericolosa», sottolineando la volontà di evitare un’escalation che coinvolga truppe di terra.

Stabilità regionale e rischi

Il colloquio ha puntato a valutare come un prolungamento del cessate il fuoco possa incidere sul contenimento delle ostilità e sulla prevenzione di interventi più ampi. La scelta di privilegiare misure che favoriscano la de-escalation è stata presentata come condivisa almeno in linea di principio: entrambi i leader, sempre secondo Mosca, hanno evidenziato il bisogno di misure che riducano il rischio di scontri diretti e la diffusione dell’instabilità nel Medio Oriente.

Prospettive economiche, contatti e gesti personali

La conversazione non si è limitata ai temi militari e di sicurezza: tra gli argomenti affrontati figurano anche le «grandi prospettive» per progetti reciprocamente vantaggiosi nei settori dell’economia e dell’energia. I due leader avrebbero convenuto sull’importanza di mantenere contatti regolari sia a livello personale sia tra i rispettivi collaboratori, una scelta interpretata come volontà di conservare canali di dialogo aperti per futuri negoziati e cooperazioni.

Un accento sulle relazioni umane

In chiusura di colloquio, sempre secondo il Cremlino, Putin ha formulato gli auguri di compleanno in ritardo a Melania Trump, lodandone il ruolo nel favorire il ricongiungimento di bambini russi e ucraini con le loro famiglie. Questo passaggio, pur di natura personale, è stato illustrato come simbolo di attenzione anche agli aspetti umanitari legati alla crisi, e come elemento che contribuisce a colorare un rapporto tra leader che punta a restare operativo su più livelli.

Prossimi passi e attese

Restano aperte molte incognite: le parole diffuse dal Cremlino dovranno essere verificate da altre fonti e tradotte in atti concreti. Ciò che emerge è la volontà dichiarata di mantenere linee di comunicazione e valutare sia modalità negoziali per l’Ucraina sia strumenti di stabilizzazione per il Medio Oriente. Il dialogo tra Putin e Trump, per quanto anomalo sotto molti profili, potrebbe essere il primo tassello di una fase in cui diplomazia e pressione internazionale cercheranno di convergere su soluzioni praticabili.