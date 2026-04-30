BILANCIO, ZINGARETTI (PD): “CON I ‘PAESI FRUGALI’ BATTAGLIA, MA ORA C’È POSIZIONE DEL PARLAMENTO UE”

“La posizione netta del Parlamento europeo aiuta anche la discussione in Consiglio: i Paesi frugali dovranno confrontarsi non solo con altri governi, ma con la linea chiara di uno dei pilastri dell’Unione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti (Pd), capodelegazione Pd al Parlamento europeo, nel punto...

“La posizione netta del Parlamento europeo aiuta anche la discussione in Consiglio: i Paesi frugali dovranno confrontarsi non solo con altri governi, ma con la linea chiara di uno dei pilastri dell’Unione”. Lo ha detto Nicola Zingaretti (Pd), capodelegazione Pd al Parlamento europeo, nel punto stampa a margine della plenaria. “Ora chi deve fare la propria parte sono i governi”, ha concluso, chiedendo all’esecutivo italiano di “pensare di più all’Europa”.

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