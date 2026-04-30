Vaccini, prevenzione e programmazione: lezioni di comunicazione

Gli italiani ricordano il professor Vaia come il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, nella lettura del bollettino, durante l’emergenza Covid. Rassicurante e ottimista anche nei momenti più difficili, quando altri parlavano in toni allarmistici mettendo paura agli italiani. Per primo ha parlato “di riaperture in sicurezza”, di “non fare terrorismo” sulle varianti Covid, di “primavera di rinascita” dopo la campagna vaccinale.
In questo episodio, il prof. Francesco Vaia risponde alle domande di Francesco Maggi, giornalista Adnkronos, su temi come il rapporto tra istituzioni e cittadini, la disinformazione, gli attacchi no-vax, la comunicazione e la programmazione in sanità.
“La salute senza filtri, dalla pandemia alle liste d’attesa” è un podcast Adnkronos. Disponibile su YouTube, Spotify e adnkronos.com.
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