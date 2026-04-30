Ricerca: Metrofood-it porta l’innovazione nel settore agroalimentare italiano

Supportare la ricerca e l'innovazione nel settore agroalimentare. E’ questa la mission del progetto Metrofood-It, la nuova infrastruttura di ricerca nazionale, coordinata da Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, per la metrologia e l'open...

Supportare la ricerca e l’innovazione nel settore agroalimentare. E’ questa la mission del progetto Metrofood-It, la nuova infrastruttura di ricerca nazionale, coordinata da Enea – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, per la metrologia e l’open access data nel settore Salute e Alimentazione a supporto dell’industria agroalimentare, che coinvolge ricercatori e ricercatrici dell’Università di Parma.

Della durata di 30 mesi, il Progetto è finanziato nell’ambito del Pnrr.

https://www.youtube.com/watch?v=pn3DsCj-wGs