Scioperi maggio 2026, quando e chi si ferma

Maggio sarà un mese difficile sul fronte delle proteste, con ben tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli s...

Maggio sarà un mese difficile sul fronte delle proteste, con ben tre scioperi generali (1, 15-16 e 29 maggio) e diverse proteste nazionali che coinvolgeranno soprattutto i settori della scuola e dei trasporti. Un percorso a ostacoli per i cittadini che devono tenere presente, oltre a quelle degli scioperi generali, anche altre date di ‘stop’: per la scuola, il 6 e 7 maggio; l’11 maggio, per chi deve prendere un aereo; il 18 maggio per la sanità.

Il trasporto pubblico locale sarà interessato invece da una serie di proteste articolate territorialmente lungo tutto il mese.

https://www.youtube.com/watch?v=x9Xs1YSnNm4