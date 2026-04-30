Famiglia nel bosco, online l'audio di uno dei bambini all'interno della famiglia.Timori e paura per il futuro, piena consapevolezza di quanto stanno vivendo nella casa-famiglia di Vasto.

Il caso della famiglia nel bosco ovvero la famiglia Trevallion che da tempo si vede divisa con i piccoli costretti in una casa famiglia con la madre Catherine allontanata ed il padre che continuando a vivere nel casolare può vederli solo in situazioni specifiche, ora emergono gli audio delle chiamate dei piccoli ai genitori.

I bambini sono nella casa famiglia da novembre

I piccoli sono nella casa famiglia di Vasto da novembre quasi 6 mesi senza la possibilità di vedere la loro casa e quindi di ritornare alle loro vecchie abitudini, la situazione è sempre stata difficile ma almeno fino al 20 marzo potevano contare sulla presenza della mamma al piano di sopra.

Già, perchè dal 20 marzo la madre è stata espulsa dalla struttura ed i piccoli si trovano da soli, senza possibilità di socializzare con altri bambini e mentre si è fatta strada la possibilità che possano essere nutriti in modo non corretto arriva un’altra novità importantissima.

La casa-famiglia diffonde l’audio del bimbo online

La casa famiglia di Vasto ha pubblicato un audio dove si sentono i passi sulle scale, il pianto del piccolo e la porta che si apre, la mamma Catherine che dice – “Sono qui sei al sicuro” ma il piccolo non si calma.

La madre decide di portarlo nella sua stanza, lei fa una domanda al bambino – “Di cosa hai paura, tesoro?” e lui risponde – “di non tornare a casa”. L’audio si chiude con un “Si”, molto probabilmente di conferma rispetto al trovarsi bene nella stanza della madre.

Questa prova, diffusa dal Corriere e riportata anche da altri quotidiani testimonia le difficoltà che i piccoli si trovano a vivere e che purtroppo vivranno ancora per diverso tempo, dato che le richieste ri-congiungimento familiare non sono state accolte.