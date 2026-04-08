La “Famiglia nel Bosco” continua a far parlare di sé nonostante gli sviluppi di questa storia iniziata lo scorso anno la stiano facendo dirottare verso una conclusione positiva in particolare per i piccoli e il padre, dato che hanno accettato la sistemazione affida loro dal comune di Palmoli in attesa che la loro sistemazione naturale venga restaurata.

Il problema vero è la salute dei bambini.

Famiglia nel bosco: l’attuale situazione dei bambini

I bambini si trovano nella casa-famiglia di Vasto ed hanno davvero grosse difficoltà a relazionarsi con i genitori e con il resto delle persone presenti all’interno, in un certo senso si stanno facendo forza a vicendo.

Se da un lato questo è ammirevole, dall’altro emerge il fatto che essere così costretti a vivere uno stato di quasi-perenne solitudine avvii a situazioni complicate che si protrarranno nel futuro.

I piccoli si trovano infatti in una situazione di crescita troppo delicata e dovrebbero avere i genitori vicini in modo da farli stare sereni, permettendone una crescita normale.

La mancanza sempre più prolungata porterà, se le cose non dovessero cambiare ad una vita con impatti importanti derivanti dall’assenza delle figure genitoriali.

Il rischio di danni alla salute mentale dei piccoli

Il parere tecnico redatto dagli esperti del tribunale dei minori dell’Aquila dopo l’incontro dei bimbi con la madre Catherine, parla di concrete possibilità di danni alla salute mentale dei bambini.

Questo perché come riportato da TGCom24.it vivere in uno stato di assenza del normale assetto genitoriale i bambini vedranno potrarsi la condizione traumatica che stanno già sperimentando.

Per questo motivo è fondamentale che vi si possa ristabilire il contatto madre-figli, considerato inoltre l’assenza di comportamenti pregiudizievoli, come maltrattamenti e abusi, da parte di Catherine.

E’ fondamentale intervenire ora e riportare la madre dai bambini, ripristinando sia il nucleo familiare che la salute psicologica dei piccoli.