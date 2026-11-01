Sabato 31 ottobre 2026, Rai 1 ha ospitato la quinta puntata di Ballando con le Stelle, una serata in cui il lieto fine ha dovuto fare i conti con accesi scambi verbali e voti alti. La puntata, ambientata nella cornice di Halloween, ha visto protagonisti la veteranissima Ornella Muti e il suo maestro Pasquale La Rocca, una coppia che ha dominato i titoli dei giornali per le loro discussioni con la giudice Barbara d’Urso.

Nel video introduttivo, Ornella, vestita da madre, ha ricordato l’intervista tenuta nella puntata precedente con i figli Carolina e Andrea, affermando: “Sono cresciuta con i miei figli, ho fatto delle cose di cui mi sono pentita, ma nei miei figli ho sempre trovato molta accoglienza“. Il riferimento al ruolo materno ha subito spostato l’attenzione verso le critiche di d’Urso sul valzer della coppia, definito privo di “top line”.

La Rocca ha replicato citando Cenerentola, sostenendo che “anche Cenerentola con il principe ha ballato un valzer d’amore senza top line”.

Il confronto tra Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Barbara d’Urso

Il dialogo è sfociato in un classico scambio di battute: d’Urso ha definito l’esibizione “bellissima” ma ha aggiunto che “nessuno ci crede”, mentre la conduttrice ha chiesto a La Rocca il motivo della tensione.

La risposta di Barbara è stata ferma: “Io non comprendo perché si continui a parlare di questo: l’anno scorso ero on stage, ora sono in giuria e ho un altro ruolo“. La Rocca ha ribattuto sottolineando il proprio impegno annuale e assicurando che non vuole togliere spazio a Ornella, al che d’Urso ha chiesto di non essere più coinvolta nella discussione, dichiarando “basta” dopo cinque puntate di polemica.

Nonostante lo scontro verbale, la giuria ha premiato la coppia con 46 punti, un punteggio molto alto che ha confermato la solidità tecnica della loro performance.

Altre coppie in gara: risultati e nuovi spunti di discussione

Subito dopo il duello Muti-Rocca, è passato il turno all’ex prete Alberto Ravagnani e alla ballerina Erica Martinelli, che hanno totalizzato 41 punti. Il segmento successivo ha visto Noemi Bocchi accoppiata a Giovanni Pernice. I due hanno affrontato una critica di Guillermo Mariotto sulla battuta di cattivo gusto della puntata precedente, ma hanno risposto con una dichiarazione personale: Bocchi ha raccontato di aver lasciato casa a 13 anni per non gravare sui genitori, aggiungendo che la sua vita non si riduce a semplici commenti mediatici. La loro esibizione è stata valutata con 47 punti, il punteggio più alto della serata.

Nel frattempo, il pubblico ha potuto assistere a una piccola scena di gossip aggiuntivo grazie al messaggio di Naïke Rivelli, figlia di Ornella Muti, che ha accolto Pasquale La Rocca nella sua “famiglia allargata”, definendolo un “patrigno favoloso”. Sebbene la dichiarazione non abbia confermato una relazione sentimentale, ha alimentato ulteriormente le speculazioni sul legame tra i due.

Le dinamiche di questa puntata hanno dimostrato quanto Ballando con le Stelle sia più di una gara di danza: è un crogiolo di rivalità, affetto familiare e strategia di carriera, dove i giudici, le celebrità e i concorrenti si intrecciano in un racconto che va ben oltre i passi di danza.