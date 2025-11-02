Cosa succede tra Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca fuori dagli studi di Ballando con le Stelle? É stata proprio la conduttrice ed attuale concorrente-ballerina del programma, targato Rai, condotto da Milly Carlucci, a rivelare alcuni dettagli sul suo rapporto con il partner di ballo a telecamere spente. Parole per le quali i fan hanno subito gioito.

Ballando, Barbara D’Urso: l’emozionante confessione su Pasquale La Rocca

Barbara d’Urso ha deciso di parlare di Pasquale La Rocca in un confessionale di Ballando con le Stelle, descrivendo il loro rapporto sia in veste di ballerini che fuori dagli studi del programma in onda il sabato sera su Rai1. Confessionale che è stato mostrato proprio nelle ultime ore, all’interno della clip di presentazione dedicata all’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque e Domenica Live.

A quanto pare Barbara D’Urso avrebbe trovato in La Rocca non solo un partner perfetto ma anche una persona con la quale condividere pensieri ed emozioni: “Io qua a Ballando con le Stelle voglio continuare ad alzare l’asticella, lavoriamo in televisione quindi vogliamo fare qualcosa che sia spettacolare. Per fare quelle cose ci vuole un’intesa fortissima – ha rivelato – e io e lui abbiamo un’intesa fortissima. Io non lo so che storia è, è un incontro magico di forza, soprattutto per il nostro obiettivo che è quello di portare un risultato bello“. Parole che hanno immediatamente fatto il giro dei social, ricordando anche le allusioni di Rossella Erra in merito alla possibilità che tra i due possa esserci un legame più profondo di quanto immaginato. Sarà davvero così?