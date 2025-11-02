Problema per una concorrente al dance show di Milly Carlucci: ecco cosa è successo e di chi si tratta.

Ieri sera nuova puntata di “Ballando con le Stelle”, il dance show di Milly Carlucci amatissimo dal pubblico. Una delle concorrenti, a causa di un infortunio, non si è potuto esibire come voleva. Ecco cosa è successo e di chi si tratta.

Ballando con le Stelle: infortunio in pista per una concorrente

Ieri sera, sabato 1 novembre 2025, è andata in onda una nuova puntata del dance show di Milly Carlucci “Ballando con le Stelle.

” Una delle concorrenti, però, si è infortunata durante le prove del venerdì sera, e quindi non ha potuto esibirsi come avrebbe voluto. Di chi si tratta? Di Francesca Fialdini, la quale ha riportato un’infrazione al piede destro, lesione evidenziate dalle visite mediche in una clinica. Francesca e Giovanni Pernice si sono comunque presentati in pista ma hanno potuto fare ben poco, con la giuria “costretta” ad assegnare alla coppia complessivamente solo 2 punti.

Ballando con le Stelle, infortunio per Francesca Fialdini: “Non so se tornerò”

Come abbiamo visto, Francesca Fialdini si è infortunata nelle prove del venerdì sera per “Ballando con le Stelle”. Queste poi le parole della concorrente alla giuria ieri sera: “non so se tornerò, non si sa. Sono ottimista, ci spero. C’è amarezza, c’è anche un pò di tristezza nelle giuste dimensioni. Abbiamo fatto un lavoro durissimo per tutta la settimana, è stato molto divertente. Avrei proprio voluto ballare questo jive sulle note di una canzone di Celentano.”