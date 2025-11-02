Ci sono momenti in cui il palcoscenico si ferma, e dietro le luci e la musica si apre uno spazio di silenzio e umanità. Il mondo dello spettacolo, abituato a sorrisi e applausi, sa anche accogliere il dolore con rispetto e delicatezza. È quello che è accaduto a Ballando con le Stelle con Milly Carlucci, dove la leggerezza del sabato sera ha lasciato il posto all’emozione più autentica.

La tragica scomparsa di Evan, fratello di Andrea Delogu, ha scosso l’intero cast del programma, che ha scelto di trasformare la puntata in un abbraccio collettivo, sospendendo per un momento la gara per fare spazio al sentimento.

La morte del fratello di Andrea Delogu e l’affetto di Ballando con le Stelle

La tragedia che ha colpito Andrea Delogu ha profondamente toccato il mondo dello spettacolo. Numerosi colleghi, amici e fan hanno espresso il proprio affetto, unendosi al dolore della conduttrice e della sua famiglia. Anche Nikita Perotti, suo compagno di ballo, ha voluto esserle vicino partecipando al funerale di Evan a Bellaria, in rappresentanza dell’intero cast.

La produzione ha scelto di non forzare i tempi del suo rientro, lasciando la pista vuota, come simbolo di attesa e di rispetto. Nessuna sostituzione, nessuna fretta: solo la promessa implicita di un ritorno quando Andrea se la sentirà.

Ballando, Milly Carlucci in lacrime: le strazianti parole per Andrea Delogu

La puntata di Ballando con le Stelle del primo novembre si è aperta con un momento carico di emozione e rispetto. L’assenza di Andrea Delogu, colpita dal lutto per la morte del fratello Evan, è stata ufficializzata in pista ieri sera.

Durante la diretta, Milly Carlucci, visibilmente commossa, ha voluto dedicare un momento alla collega:

“Come vedete nel nostro gruppo manca Andrea Delogu e io chiedo a Nikita Perotti di raggiungermi qui nel centro della pista. Sapete che Andrea ha subito una tragedia questa settimana, un lutto gravissimo e a cui tutti quanti noi abbiamo partecipato. Andrea ha perso suo fratello. Per quello che può servire, c’è il fatto che un gruppo di amici senta profondamente il dolore di uno dei suoi componenti e si voglia aggiungere a confortare questa persona. Nikita è stato ieri al funerale del fratello di Andrea in rappresentanza di tutti noi”.

Infine, la conduttrice si è rivolta direttamente ad Andrea, parlando con la voce rotta dall’emozione:

“Andrea, se sei davanti al televisore o se qualcuno ti può dire questo, ecco, quello che noi ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo la pretesa di poterti dire niente che ti sia utile in questo momento. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte e con tutto il nostro affetto. Speriamo di farti sorridere ancora, vogliamo veramente farti sorridere. Questo caloroso applauso è per te Andrea, ti aspettiamo, è per te, da tutto il nostro pubblico e da tutti noi.”

Un lungo applauso ha accompagnato le sue parole, trasformando la commozione in un abbraccio collettivo rivolto a chi, per una sera, non ha potuto essere presente ma è rimasta nel cuore di tutti.