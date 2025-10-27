L’ultima puntata di Ballando con le stelle del 25 ottobre ha messo in luce non solo le abilità dei concorrenti sulla pista da ballo, ma anche momenti di grande intensità emotiva che hanno diviso il pubblico. Tra applausi e critiche, Filippo Magnini si è distinto non solo per le sue performance, ma anche per un gesto di commozione improvvisa dedicato a un amico caro, Massimiliano Rosolino, e ai suoi problemi, che ha suscitato dibattiti tra i giurati e nei talk successivi come Domenica In.

Polemiche e emozioni a Ballando con le Stelle

Le discussioni intorno all’ultima puntata di Ballando con le stelle continuano a tenere banco. Durante lo show, i tradizionali scambi di battute tra concorrenti e giurati hanno diviso nuovamente il pubblico e i commentatori. Anche la puntata del 25 ottobre ha trovato spazio nel dibattito successivo a Domenica In, dove non sono mancati commenti vivaci e opinioni contrastanti. A finire sotto i riflettori delle critiche, a sorpresa, è stato Filippo Magnini.

Il campione di nuoto, in coppia con la maestra Alessandra Tripoli, ha conquistato il pubblico per le sue performance, culminate in un momento di forte commozione durante il quale è scoppiato in lacrime. Magnini ha spiegato di aver pensato a un amico, Massimiliano, presente nella Sala delle Stelle, e di aver voluto esprimere il proprio sostegno, suscitando però reazioni contrastanti tra i commentatori televisivi.

“Affronta una battaglia silenziosa, anche se sembra sempre sorridente“, ha dichiarato sulla pista.

“Quella cosa non doveva uscire”, polemiche a Ballando: ha parlato dei suoi problemi personali

Il gesto di Magnini ha scatenato la critica di Vladimir Luxuria a Domenica In, che ha espresso indignazione per la divulgazione di questioni personali altrui in diretta, suggerendo che racconti di questo tipo dovrebbero avvenire solo quando si è pronti a condividerli.

“Io trovo giusto che a Ballando con le stelle i vip si raccontino ma a mio avviso, dovrebbero farlo quando vogliono e quando se la sentono, trovo davvero brutto che ieri sera, Filippo Magnini abbia detto dei problemi di Massimiliano Rosolino o di una persona a lui vicina perché tutti hanno iniziato a chiedersi che cosa stesse succedendo”.

L’attenzione si è concentrata su Natalia Titova, moglie di Massimiliano Rosolino. La ballerina convive con l’osteomielite, un’infiammazione delle ossa causata da un batterio, ma ha raccontato di aver imparato fin da bambina a gestire il problema senza mai rinunciare alla sua passione per il ballo. Tuttavia, durante la trasmissione, le parole di Magnini hanno fatto temere a fan e media un possibile peggioramento delle condizioni di salute della Titova, suscitando preoccupazione e dibattito.

Fabio Canino ha replicato sottolineando che, secondo lui, il discorso non andava censurato, mentre Mara Venier ha preferito chiudere rapidamente la discussione per evitare ulteriori polemiche.