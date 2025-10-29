Ballando con le Stelle è tornato sotto i riflettori non solo per le performance dei concorrenti, ma anche per le polemiche nate dietro le quinte. Marcella Bella è stata protagonista di un duro sfogo contro i membri della giuria, accusandoli di essere ingiusti e incoerenti nei suoi confronti. Tra commenti severi, voti contestati e presunti favoritismi, la cantante non ha risparmiato nessuno.

Accuse, strategie e alleanze tra i giudici: il pensiero di Marcella Bella

Nell’ultima puntata di Ballando Segreto, oltre ai commenti sulle singole votazioni, Marcella ha denunciato un presunto tentativo di screditarla orchestrato da Selvaggia Lucarelli, definendo la giornalista come la mente di una macchinazione ai suoi danni. Anche Guillermo Mariotto è finito nel mirino: come un cagnolino segue pedissequamente le indicazioni della giurata.

Critiche sono state rivolte anche a Rossella Erra per il suo modo di gestire il tesoretto e per il tono eccessivamente urlato:

“Non deve più urlare perché non la sopporto più. Dice che mi vuole bene e mi difende sempre… mi volesse meno bene e mi desse il tesoruccio”.

Alberto Matano, invece, è stato lodato come unico punto di serenità: “Ogni volta che parla lui respiro, è l’unico momento che posso stare serena“.

“Gli ficcherei le dita negli occhi!”, l’ira di Marcella Bella

La cantante ha spiegato di sentirsi mortificata dai voti ricevuti, sottolineando la discrepanza tra i complimenti verbali e i punteggi assegnati: “Hai fatto due passi bene” oppure “ti ho trovato molto bene, sei stata brava”, ha citato, evidenziando l’incoerenza tra parole e numeri. In particolare, ha criticato Carolyn Smith, sostenendo che non fosse coerente ricevere un “2 e un 6 alla Coriandoli” nonostante gli apprezzamenti.

Marcella ha anche difeso la propria performance, sottolineando la propria agilità e capacità di sorprendere in pista:

“Io potrei pure aggrapparmi al lampadario, ma i giurati guarderebbero dall’altra parte”.

Con tono sferzante e senza giri di parole, la cantante ribadisce quanto si sente ferita e arrabbiata dall’esito delle votazioni.

“Mi hanno detto che ho gli occhi tristi, ma quali occhi tristi? Io sono inc****a nera” e, riferendosi alla rabbia provata, “Gli ficcherei le dita negli occhi a questi qui, a tutti e cinque“.

Tra accuse e alleanze percepite, Marcella Bella appare certa che il pubblico reagirà a suo favore, lasciando presagire puntate future ricche di colpi di scena e tensione.