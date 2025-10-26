Marcella Bella e Chiquito sfidano la giuria con uno slowfox rock: tra critiche e ironia, la cantante cattura l’attenzione senza convincere.

Il ritorno di Marcella Bella sul palco di Ballando con le Stelle ha acceso immediatamente dibattiti e polemiche. Tra coreografie audaci, sonorità rock e interpretazioni personali dei classici passi di danza, la cantante siciliana ha dimostrato di non temere giudizi severi, sfidando i critici con energia e determinazione. Il suo percorso nello show non è solo una competizione artistica, ma anche un viaggio che intreccia vita privata e carriera, mostrando come talento e personalità possano coesistere, anche di fronte a critiche spietate.

Marcella Bella a Ballando: una performance audace che non convince la giuria

Marcella Bella, insieme al suo maestro Chiquito, ha deciso di sorprendere i giudici di Ballando con le Stelle proponendo uno slowfox particolare, contaminato da sonorità rock e grintose, sulle note di Pelle Diamante, il brano sanremese della cantante siciliana. Tuttavia, l’esibizione non ha ottenuto l’effetto sperato: Selvaggia Lucarelli si è mostrata particolarmente severa, sostenendo che la performance fosse “oltre il cringe, proprio trash” e che l’errore fosse stato costruito, troppo elaborato per risultare spontaneo.

“Bella ma non balla. La canzone era già molto cinge ma ormai è mitologica. Con te che spacchi la chitarra è trash. Inguardabile e non te lo meritavi neanche tu. Sbagliavi pure il playback della tua canzone“, ha aggiunto la giurata.

Anche Carolyn Smith e Ivan Zazzaroni hanno espresso giudizi negativi, lamentando l’assenza dei passi caratteristici dello slowfox e criticando la messa in scena, giudicata insufficiente rispetto alle aspettative della quinta puntata.

“Alla quinta puntata mi aspetto altro. Le nostre critiche ti servono per la campagna elettorale che fai nei programmi televisivi“, ha sottolineato Canino.

Ballando, Marcella Bella stroncata dalla giuria: la replica della cantante

Nonostante le critiche, Marcella Bella ha risposto con ironia e sicurezza, sottolineando di essere rimasta vispa e felice di confrontarsi con una giuria “forte, tosta e indipendente”, come lei stessa l’ha definita.

“Sono vispa, contenta di aver trovato la giuria della prima puntata, quella che ti stronca“.

Marcella Bella si è difesa con decisione, ma alla fine ha ottenuto soltanto 14 punti. Il “tesoretto” di Alberto Matano è stato assegnato a lei e al suo maestro Chiquito, mentre quello di Rossella Erra è andato a Martina Colombari e Luca Favilla, che hanno conquistato il primo posto con un totale di 72 punti.