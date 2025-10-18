“Ballando con le Stelle” prosegue ma, nell’ultima puntata, è successo qualcosa nel dietro le quinte tra Marcella Bella e Barbara D’Urso.

Ballando con le Stelle, Marcella Bella e l’inaspettata gaffe con Barbara D’Urso nel dietro le quinte

Al termine dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” abbiamo visto una Marcella Bella piuttosto amareggiata.

Poi, nella sala delle stelle, la cantante catanese ha protestato, con Barbara D’Urso che è arrivata e l’ha abbracciata poi, però, la cantante si è lasciata andare a un commento: “sono stufa, qui danno dei 9 e 10 a gente che non fa nulla…”, dimenticando però che era stata proprio al conduttrice napoletana a prendere i voti alti. A questo punto Marcella e Barbara si sono guardate, con la cantante: “i tuoi erano meritatissimi, ma ormai mi hanno preso di mira. Io chi ho chiesto di prendere di mira un pò te ma non mi ascoltano. Mi hanno pure dato dell’ubriacona.”

Ballando con le Stelle, Marcella Bella: “A Barbara le si vedevano le mutande bianche”

Marcella Bella si è lamentata poi con Francesca Fialdini, alle spalle di Barbara D’Urso: “mi hanno dato dell’ubriaca, della smutandata. Anche Barbara ha fatto quelle cose che ho fatto anche io. Le si vedevano le mutande bianche ma mica le hanno detto tutte queste cattiverie.” Fialdini le ha dato ragione, dicendo che anche lei pensava che lo avrebbero fatto notare alla D’Urso. Alla fine la cantante catanese ha aggiunto che è stufa di sentirsi dire queste cattiverie. Cosa succederà nella prossima puntata di “Ballando con le Stelle“?