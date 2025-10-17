Siamo ormai entrati nel vivo di “Ballando con le Stelle”, il dance show condotto da Milly Carlucci sulla Rai. Tra le protagoniste di questa nuova edizione abbiamo Barbara d’Urso, al suo rientro in Tv dopo l’addio a Mediaset. Su di lei ecco le ultime indiscrezioni.

Ballando con le Stelle: la sfida entra nel vivo

Sta ottenendo grande successo anche questa nuova edizione di “Ballando con le Stelle” condotta come sempre da Milly Carlucci sulla Rai. Francesca Fialdini ha vinto ben tre puntate di fila ma, attenzione anche agli altri concorrenti, prima fra tutte Barbara D’Urso, al suo rientro in Tv dopo il tormentato addio a Mediaset. Per la conduttrice napoletana, il programma rappresenta senza dubbio un nuovo inizio, ma ecco le ultime indiscrezioni che la riguardano.

Ballando con le Stelle: ecco le ultime indiscrezioni su Barbara D’Urso

Come detto a vincere tre puntate di fila di “Ballando con le Stelle” è stata la conduttrice toscana Francesca Fialdini ma, attenzione alla D’Urso. Barbara, infatti, è data a 3, contro i 2,75 della Fialdini, segno che la gara è tutt’altro che conclusa, anzi è ancora apertissima. Sul podio delle tre favorite per la vittoria finale troviamo, con 3,50, Andrea Delogu. All’ultimo posto troviamo, con 66, Marcella Bella e la Signora Coriandoli. Queste sono le previsioni di Sisal, staremo a vedere se si avvereranno!