Il volto inconfondibile di Renato Zero campeggia in questi giorni sul promo di Canale 5 che annuncia la sua partecipazione alla semifinale di Io Canto Family, in onda giovedì sera. Ma per l’artista, amato da intere generazioni e fresco dei suoi 75 anni, non sarà l’unica apparizione televisiva della settimana. Come già annunciato da Davide Maggio, infatti, tornerà sul piccolo schermo anche sabato 18 ottobre, stavolta su Rai 1 a Ballando con le Stelle, come ballerino per una notte.

L’appuntamento è stato stabilito per le 21.30, subito dopo Affari Tuoi, quando Zero scenderà in pista nella quarta puntata del celebre show condotto da Milly Carlucci. La sua esibizione, come da tradizione, contribuirà al cosiddetto “tesoretto” della serata, quella preziosa somma di punti che Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a una o più coppie in gara, influenzando la classifica provvisoria.

Ballando con le Stelle: il ritorno di Renato Zero sulla pista Rai

Renato Zero, quel sabato, non sarà un semplice ospite d’onore, ma vivrà un ritorno in grande stile in uno dei programmi più iconici della Rai. Dopo decenni di carriera costellata da concerti, dischi di platino e momenti rimasti impressi nella memoria collettiva, l’artista romano si cimenterà nella danza, una forma d’arte che da sempre attraversa la sua musica ma che raramente lo ha visto protagonista in diretta televisiva. È un nuovo modo per mettersi in gioco, per sorprendere ancora una volta il suo pubblico, come ha sempre fatto in oltre cinquant’anni di carriera.

Renato Zero a Ballando con le Stelle: un momento unico per il pubblico

L’arrivo di Zero a Ballando con le Stelle segue una serie di “ballerini per una notte” che hanno acceso le prime puntate della nuova stagione: dalla grinta di Fefè De Giorgi, all’eleganza di Belén Rodriguez, fino alla simpatia della Nazionale italiana femminile di calcio. Ognuno ha portato qualcosa di speciale, ma l’ingresso in pista di Renato Zero promette un momento irripetibile, denso di emozione e teatralità. Non è, però, la prima volta che l’artista calca lo studio dello show di Milly Carlucci: in passato aveva già incantato il pubblico durante una delle finali, interpretando “I migliori anni della nostra vita”, uno dei suoi brani più iconici. Stavolta, però, il suo ritorno sarà diverso: una performance tutta da scoprire, segnata dalla voglia di reinventarsi ancora.

Una settimana speciale per un artista senza tempo

A 75 anni, Renato Zero continua a essere un simbolo di libertà artistica e di eleganza, capace di attraversare epoche e generazioni mantenendo intatto il suo stile inconfondibile. La doppia presenza in TV, prima a Io Canto Family e poi a Ballando con le Stelle, consacra una settimana straordinaria per l’artista, che ancora una volta si conferma protagonista assoluto della scena musicale e televisiva italiana.