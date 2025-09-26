Barbara D’Urso è pronta per la sua nuova avventura a “Ballando con le Stelle“, e, durante la conferenza stampa, ha voluto fare chiarezza sul presunto cachet stellare e si è anche voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa riguardo l’addio a Mediaset.

Barbara D’Urso fa chiarezza sul presunto cachet stellare a “Ballando con le Stelle”

Ci siamo, sabato 27 settembre inizia la nuova stagione di “Ballando con le Stelle“, il dance show Rai condotto da Milly Carlucci.

Tra i concorrenti più attesi c’è senza dubbio Barbara D’Urso che, durante la conferenza stampa, ha voluto fare chiarezza sul presunto cachet stellare: “si è parlato di un cachet astronomico, facendo passare che io sono qui perché prendo tanti soldi. Questo è molto lontano dalla realtà. Ho accettato, come tutti gli altri, il cachet che mi è stato proposto. Sono qui per la voglia di mettermi in gioco e non per altri motivi.” La D’Urso si è detta molto felice di questa nuova avventura televisiva e ha anche però confessato di non saper ballare: “tutti credono che io sappia ballare, ma non è così.” Con Pasquale La Rocca che ha confermato.

Barbara D’Urso sull’addio a Mediaset: “Un giorno le vere motivazioni verranno fuori…”

Durante la conferenza stampa di “Ballando con le Stelle“, Barbara D’Urso è tornata anche a parlare del passato, dell’addio forzato a Mediaset: “vorrei evitare di parlare del passato. Le vere motivazioni usciranno fuori un giorno, non adesso. Per anni ho seguito quello che l’azienda per cui ho lavorato per tantissimo anni mi chiedeva. C’era un lavoro di squadra totale. A Ballando sarà me stessa, la Rai e il programma mi chiedono di ballare. Lì avevo una corazza, dovevo interpretare quel ruolo, che mi andava bene.” La conduttrice ha anche detto che la scelta di partecipare al dance show non è un ripiego ma anzi è molto orgogliosa di esserci: “sono caduta e mi hanno fatto cadere, questo succede nel lavoro, in amore, in tutto. Sono stata zitta e ferma per un bel pò. Ora riparto con coraggio e magari farò capire agli altri che non sono quella che pensano.”