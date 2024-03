Ferrari: Sainz operato d’urgenza di appendicite, le condizioni

Carlos Sainz ha iniziato la stagione 2024 di Formula 1 con un notevole terzo posto a bordo della Ferrari al Gran Premio del Bahrain, dimostrando il suo potenziale e il talento sul circuito. Tuttavia, il suo secondo weekend non è stato altrettanto brillante.

All’inizio di questa settimana, infatti, la scuderia del Cavallino Rampante aveva annunciato la decisione del pilota di saltare il media day del mercoledì a causa di un malore. Tuttavia, malgrado non stesse ancora al meglio, lo spagnolo ha dimostrato impegno partecipando alle sessioni di prove libere (FP1 e FP2), valide per il secondo appuntamento stagionale in Arabia Saudita sul circuito di Jeddah.

Carlos Sainz, la causa del malore

Pochi minuti prima dell’inizio delle terze prove libere (FP3) del Gran Premio dell’Arabia Saudita, la Ferrari ha annunciato una notizia scioccante: Carlos Sainz non potrà partecipare alla gara a causa di un’improvvisa appendicite che richiede un intervento chirurgico d’urgenza. Questo annuncio ha gettato una nuova luce sulla situazione del pilota spagnolo, che era stato costretto a lasciare il paddock già mercoledì scorso a causa di un malore che si pensava fosse un virus influenzale.

Nonostante il suo ritorno in pista nelle prove libere precedenti, Sainz ha dovuto affrontare un deterioramento delle sue condizioni che ha reso necessario il ricovero e l’intervento. La scuderia di Maranello, sebbene delusa dalla sua assenza, ha dovuto mettere al primo posto la salute e il benessere del suo pilota.

Ferrari, Sainz operato d’urgenza: come sta

Carlos Sainz, che ieri aveva affrontato entrambe le sessioni di prove libere, è stato sottoposto a un intervento d’urgenza per appendicite. La notizia è stata comunicata dalla Ferrari tramite un tweet sui propri canali social, affermando che lo spagnolo è uscito dalla sala operatoria, che l’intervento è stato un successo e che ora si trova in fase di riposo in ospedale. Il team gli manda tutto il suo sostegno per una pronta guarigione.

Questo aggiornamento rassicurante conferma che l’intervento chirurgico è stato eseguito con successo e che Sainz sta ricevendo le cure necessarie. La Ferrari ha espresso il suo pieno supporto al pilota spagnolo, augurandogli una rapida guarigione.