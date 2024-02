Lewis Hamilton si trova ancora una volta nel mirino dei media. L’anticipazione del Corriere della Sera conferma la possibilità che si unisca alla Ferrari dopo la stagione 2024.

Hamilton pronto a passare alla Ferrari

Prima del Gran Premio d’Italia dello scorso settembre, era stato ufficializzato il fatto che il sette volte campione del mondo avesse firmato un accordo biennale per rimanere alla Mercedes con George Russell. Il britannico aveva tuttavia anche aperto le porte ad un suo possibile passaggio alla fine della prossima stagione. Nel frattempo, Fred Vasseur ha voluto assicurarsi la sua formazione di piloti per il 2024 prima dell’inizio della stagione, confermando il rinnovo del contratto di Charles Leclerc. Il Team Principal ha inoltre recentemente confessato ai giornalisti di parlare regolarmente con Hamilton e questo ha incrementato le voci sulla prospettiva che la Ferrari annunci l’ingaggio del Re Nero per la stagione 2025.

La reazione dei tifosi

Anche se sulla carta la prospettiva di un passaggio di Hamilton a Maranello sembra positiva, i rumors non hanno entusiasmato i tifosi. Moltissimi fan, infatti, hanno espresso le proprie opinioni negative su X. Se il trasferimento dovesse avvenire, si tratterebbe comunque di una delle più azzeccate mosse nella storia della F1, soprattutto tenendo presente che Leclerc e Hamilton correrebbero per la medesima scuderia. La Ferrari tuttavia potrebbe anche trovarsi di fronte ad alcuni problemi, primo fra tutti la delicata scelta del pilota di punta.