Dopo la fine del matrimonio con Gerard Piquè, Shakira è più volte finita nel mirino della cronaca rosa. Prima per i tradimenti del marito, poi per le sue frequentazioni post divorzio. Nelle ultime ore, l’artista è stata pizzicata in un locale in compagnia di Drake.

Shakira pizzicata con Drake in un locale

Qualche giorno fa, si pensava che Shakira avesse un flirt con Lewis Hamilton. Adesso, però, la cronaca rosa ha cambiato soggetto maschile. L’artista è stata pizzicata con il famoso cantante Drake. Mentre l’ex marito Gerard Piqué resta legato alla donna per la quale il suo matrimonio è andato all’aria, sembra che la pop star non riesca a trovare l’uomo giusto.

Cosa c’è tra Shakira e Drake?

Shakira e Drake sono stati avvistati ad una festa a Hollywood. Stando a quanto sostengono i presenti, tra la pop star e il collega non sono mancati gesti di intima complicità. Il chiacchiericcio, neanche a dirlo, è partito in un lampo. Cosa c’è davvero tra loro? Al momento, non è dato saperlo.

Shakira e Drake restano in silenzio

Sia Shakira che Drake non hanno confermato o smentito il gossip. E’ bene sottolineare che, per ora, non ci sono scatti compromettenti della festa a Hollywood, quindi la notizia va letta con le dovute cautele.