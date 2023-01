Shakira attacca Piqué con una canzone: ecco alcuni passi del brano

Shakira ha fatto uscire una canzone in cui attacca Piqué. Il brano è pieno di riferimenti espliciti al tradimento.

Shakira va all’attacco con una canzone e nel mirino non poteva che esserci il difensore del Barcellona ed ex marito Gerard Piqué.

La cantante colombiana era stata tradita e poi lasciata dal calciatore che stava con una ragazza classe 1999. Shakira però non perdona e gli dedica una canzone, non d’amore.

Shakira attacca Piqué a suon di canzoni

Il brano si intitola Music Sessions Vol. 53 ed è stato realizzato con il produttore Bizarrap. Inutile dire che se Shakira annuncia l’uscita di una canzone i fan corrono ad ascoltarla. Musica Sessions Vol.

53 ha già un elevato numero di ascolti e tutti hanno notato non le frecciatine ma l’arco con tutte le frecce indirizzate all’ex marito. Oltre al brano, Shakira ha anche scritto un post su Instagram in occasione di capodanno che allude alla sua storia chiusa con Piqué.

Ecco alcuni passi del brano

Il testo non da spazio alle allusioni e non utilizza troppi giri di parole dato che fin dalla prima nota è chiaro il messaggio della cantante Colombiana.

Le frasi più significative della canzone sono le seguenti (ovviamente tradotte dallo spagnolo): “Ti atteggi tanto da campione/E quando avevo bisogno di te, hai dato la tua versione peggiore“; “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo/Hai scambiato un Rolex con un Casio“. Poi c’è una frase che si ripete nel brano che è questa: “Ha il nome di una brava persona/Chiaramente non è come sembra“. Di solito si tende a dire: “Spazio alle interpretazioni”, ma in questo caso c’è davvero poco da interpretare.