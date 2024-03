Ferrari, malore per Carlos Sainz: il pilota resta in hotel

La F1 giunge in Arabia per il secondo Gran Premio. Arrivato al circuito di Jeddah, Carlos Sainz ha avuto un malore ed è rientrato in albergo

Il pilota Carlos Sainz e la Ferrari hanno avuto un secondo fine settimana di gara difficile in questo inizio stagione di Formula 1. Il 29enne spagnolo, non ha potuto partecipare all’incontro con i media del mercoledì a Jeddah, in vista del Gran Premio dell’Arabia Saudita, a causa di un malore.

Questo ha costretto la scuderia di Maranello a annunciare il suo forfait attraverso una nota ufficiale. La sua assenza ha lasciato la scena al suo compagno di squadra Charles Leclerc, che ha affrontato gli interrogativi dei giornalisti in conferenza stampa insieme ad altri piloti presenti.

Carlos Sainz, il malore accusato e il rientro in albergo

Dopo essersi recato al circuito di Jeddah, Carlos Sainz è stato costretto a fare ritorno in albergo a causa di un improvviso malessere. Ha deciso di prendersi del tempo per recuperare al meglio, consapevole dello stress fisico che lo attende domani quando salirà nell’abitacolo della Ferrari.

Quest’anno riveste un’importanza fondamentale per lo spagnolo, dato che cercherà di giocarsi tutte le sue carte per ottenere un sedile di Formula 1 in un team competitivo dopo la fine del suo contratto con la rossa di Maranello, che ha deciso di rimpiazzarlo con Lewis Hamilton dalla prossima stagione.

Carlos Sainz in pista per le prove libere?

La Ferrari ha annunciato via X (ex Twitter) che Carlos Sainz è tornato in albergo per recuperare dopo aver avvertito un leggero malessere. Non sembra essere nulla di serio, probabilmente si tratta di problemi gastrointestinali. Tuttavia, questa situazione ha gettato una piccola ombra sulla partecipazione del pilota spagnolo al prossimo Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Fortunatamente, la scuderia del Cavallino Rampante assicura che il suo tesserato dovrebbe essere pronto per prendere parte alle prove libere di giovedì, che si svolgeranno alle 14:30 e alle 18:00, precedendo le qualifiche di venerdì e la gara che si terrà ancora una volta di sabato, per rispettare l’inizio del Ramadan domenica 10 marzo.