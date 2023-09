Dopo aver conquistato il terzo posto al Gran Premio di Monza, Carlos Sainz è stato rapinato a Milano. Il pilota della Ferrari non si è fatto intimorire e ha inseguito i ladri.

Carlos Sainz rapinato a Milano

Attimi di tensione per Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari, dopo aver conquistato il terzo posto al Gran Premio di Monza, dietro a Max Verstappen e Sergio Perez, è stato rapinato. Stando a quanto reso pubblico dall’Ansa, il fattaccio è andato in scena a Milano.

Carlos Sainz ha inseguito i ladri

Carlos Sainz è stato rapinato in via della Spiga, a Milano, nella giornata di domenica 3 settembre 2023. I ladri erano in tre e, con una tecnica collaudata, gli hanno sottratto l’orologio. Il pilota della Ferrari li ha subito inseguiti ed è stato aiutato anche da alcune persone che erano presenti in strada.

I ladri sono già stati identificati

Sainz non è riuscito ad acciuffare i ladri, ma si è subito recato in questura per sporgere denuncia. Fortunatamente, le forze dell’ordine hanno individuato i ladri che, nel frattempo, avevano avuto poco tempo per scappare. Al momento, Carlos non ha ancora commentato la faccenda, ma dovrebbe essere tornato in possesso del suo orologio.