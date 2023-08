Verstappen va troppo veloce, ma non è in Formula Uno: rischia una multa salata

Verstappen va troppo veloce, ma non è in Formula Uno: rischia una multa salata

Verstappen troppo veloce anche fuori dalle gare. Il pilota di Formula Uno si è messo inconsapevolmente nei guai pubblicando un video su Instagram. Così rischia una multa salata.

Verstappen corre in autostrada: rischia la multa

Il campione del mondo della Red Bull è apparso in un video su Instagram alla guida di una fiammante Aston Martin Valkyrie, un’auto in carbonio del valore di tre milioni di euro progettata da Adrian Newey, l’inventore della scuderia che lo ha portato nell’olimpo dei piloti di Formula Uno.

Ci teneva a mostrare il gioiellino, non curante del fatto che guidasse in una pubblica autostrada. Quando il suo collaboratore Mark Cox ha postato il video su Instagram, la “performance” non è passata inosservata alle autorità di polizia.

A quanto viaggiava Max Verstappen

Le prove che lo inchiodano sono tutte nel video incriminato. Su Instagram si vede il pilota olandese che guida con una mano sola al volante della Valkyrie. Sta percorrendo l’autostrada francese A8 che da Mentone conduce in Provenza. Su quel tratto il limite di velocità è di 90 chilometri orari, ma dall’inquadratura sul display si nota che il contachilometri raggiunge i 124 Km/h, per un’auto che può arrivare fino a 355 km/h.

Perché Verstappen rischia una multa salata

La storia Instagram che mostra Verstappen in autostrada ha superato il milione e mezzo di visualizzazioni. Stando a un articolo apparso su Nice-Matin, la Direzione Generale della Gendarmeria Nazionale starebbe valutando la possibilità di multare il pilota. E non solo per l’eccesso di velocità (“appena” 34 chilometri orari oltre il massimo consentito), ma soprattutto per aver viaggiato col casco e aver mostrato il video sui social. Insomma, per aver “messo a repentaglio vite altrui”.

Il video ha diviso i francesi, suscitando pure indignazione per il “cattivo esempio” dato al pubblico, commentano in tanti.