Kate Middleton, la gelosia per Meghan Markle prima delle nozze con Harry

Le recenti teorie sul matrimonio di Harry e Meghan hanno sollevato nuove polemiche.

Kate Middleton gelosa di Meghan Markle?

Alcuni tabloid suggeriscono che Kate Middleton, moglie del principe William, avrebbe provato gelosia per l’enorme attenzione mediatica rivolta ai duchi del Sussex durante i preparativi delle loro nozze. Secondo i rumors la principessa di Galles non avrebbe visto di buon occhio l’attenzione dei media sulle nozze di Harry e Meghan, dando così origine ai primi attriti tra i membri della famiglia reale.

Le indiscrezioni

Quando Meghan ha ufficializzato la sua relazione con il principe Harry, non ha solo galvanizzato l’attenzione del Regno Unito, ma anche conquistato ulteriori fan negli Stati Uniti. Come riferito dal quotidiano inglese The Mirror, il fiorire della loro storia d’amore ha alimentato le voci sulla possibile gelosia di Kate e del marito. Quando i duchi del Sussex hanno annunciato il loro fidanzamento, ad esempio, William si sarebbe mostrato con un nuovo taglio di capelli.

Le parole di Robert Jobson

Sulla vicenda è intervenuto Robert Jobson, autore della biografia “Catherine, la Principessa di Galles” che uscirà il 1 agosto. “All’inizio, il popolo britannico adorava Meghan” ha commentato “e lei ed Harry monopolizzavano l’attenzione della stampa: una situazione poco gradita a William e Kate che potrebbero aver inconsciamente alzato il tiro. Ci sono stati atti meschini e di gelosia“. Lo scrittore ha quindi aggiunto: “C’è stata la volta in cui Meghan ha chiesto in prestito del lucidalabbra e Harry ha pensato che Kate glielo avesse dato con riluttanza. Secondo lui, Kate ha fatto una smorfia dopo che Meghan ne aveva spremuto un po’ su un dito e se l’era applicato sulle labbra“.