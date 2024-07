Dopo l’annuncio della malattia, Kate Middleton è tornata a mostrarsi in pubblico in due occasioni: al Trooping the Colour e alla finale di Wimbledon. La principessa del Galles, che da sempre usa i suoi look per veicolare messaggi importanti, non indosserà mai un colore, specialmente adesso che sta combattendo contro il cancro.

Kate Middleton, dopo la malattia un colore esce dal suo guardaroba

Sia al Trooping the Colour che alla finale di Wimbledon, Kate Middleton è apparsa in forma smagliante. La principessa del Galles, nonostante la terribile battaglia contro il cancro, si è mostrata sorridente e con look assai particolari. D’altronde, per le prime apparizioni pubbliche dopo l’annuncio della malattia, non poteva scegliere outfit banali. Da sempre, la moglie di William usa gli abiti per veicolare messaggi importanti e adesso che tutti conoscono le sue condizioni di salute è fondamentale mantenere alta la bandiera della speranza.

Qual è il colore che Kate Middleton non indosserà mai?

Stando a quanto sostengono alcuni esperti di corte, Kate Middleton ha appreso alla lettera le lezioni di stile che le ha impartito Elisabetta II. Da lei ha imparato che i look, tonalità comprese, sono importantissimi. Tra i colori, ad esempio, ce n’è uno che non indosserà mai, specialmente dopo la malattia. Stiamo parlando del beige.

Perché Kate Middleton non indossa il beige?

Mentre al Trooping the Colour aveva un vestito bianco con inserti blu, alla finale di Wimbledon ha sfoggiato un abito viola. Il beige, però, non entrerà mai nel suo guardaroba. Il motivo? Così come le ha insegnato la compianta regina Elisabetta, questa tonalità è poco visibile. I look delle donne della Royal Family devono essere notati da chiunque. Solo il bianco, in rare occasioni, è ammesso.