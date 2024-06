Giappone: punta ad esportare fumetti e videogiochi per 20 trilioni di yen entro 2033

Tokio, 5 giu. (Adnkronos/Xinhua) – Il Giappone mira ad espandere le dimensioni del mercato estero fumetti, giochi e altre industrie creative fino a 20 trilioni di yen (129 miliardi di dollari) entro il 2033, oltre quattro volte il livello attuale, hanno riferito i media locali. Secondo il governo, le vendite all'estero dell'industria giapponese della creazione di contenuti, incentrata su fumetti e giochi, sono in aumento, attestandosi a 4,7 trilioni di yen nel 2022, ha riferito martedì Kyodo News. Sottolineando che la cifra è paragonabile per dimensioni al valore delle esportazioni. dell'industria siderurgica giapponese e può anche essere visto come un avvicinamento a quello dell'industria dei semiconduttori, il governo ha promesso di sostenere le attività di creazione di contenuti come "industria di base" del paese, afferma il rapporto.

L'obiettivo è stato incluso nel nuovo soft power per ottenere grandi benefici economici nel prossimo decennio. La strategia fissa anche un obiettivo più ampio di generare più di 50 trilioni di yen all'anno entro il 2033 attraverso quelle che chiama industrie legate al 'Cool Japan', tra cui secondo il rapporto, le esportazioni di contenuti giapponesi, prodotti agricoli, moda, prodotti per il trucco e turismo.