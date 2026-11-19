“Sul luogo di lavoro c'è oggi una maggiore esigenza di valorizzazione delle persone. Allo stesso tempo, le aziende hanno la sfida di garantire maggiore ascolto, fiducia e attenzione in un'ottica di people caring, che in futuro sarà sempre più importante nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Tomm...

“Sul luogo di lavoro c’è oggi una maggiore esigenza di valorizzazione delle persone. Allo stesso tempo, le aziende hanno la sfida di garantire maggiore ascolto, fiducia e attenzione in un’ottica di people caring, che in futuro sarà sempre più importante nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Tommaso Palermo, Managing Director Pluxee Italia, intervenendo alla seconda giornata di lavori della XVIII edizione del Forum HR – People & Culture 2026, promosso da Comunicazione Italiana e in svolgimento il 18 e 19 novembre a Milano.

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