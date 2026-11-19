Nel terzo episodio di “Energia in Evoluzione” scopriremo che per aumentare la circolarità delle plastiche è necessario considerare riciclo meccanico e chimico non come strumenti alternativi, ma complementari.
Ospiti di Lorenzo Capezzuoli Ranchi, giornalista Adnkronos: Nicola Fiorotto, responsabile ricerca e sviluppo Versalis, e Paolo Bottarelli, responsabile Chemical Recycling Versalis.
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https://www.youtube.com/watch?v=H4E-G-QSD6s